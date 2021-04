Pandémia donútila firmy zmeniť obchodné modely, mnohé sa k stavu spred koronavírusu nikdy nevrátia

V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 12 partnerov. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.



KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobí v 146 krajinách a jej členské firmy zamestnávajú vyše 227 000 ľudí. Na Slovensku pôsobí od roku 1991.V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 12 partnerov. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Riaditelia najvýznamnejších globálnych spoločností v tomto roku neočakávajú návrat k podnikaniu tak, ako ho poznali pred pandémiou. Iba tretina top manažérov verí, že sa ich firma vráti do normálneho režimu už v roku 2021.Ako ďalej vyplýva z prieskumu spoločnosti KPMG, niektorí sa k stavu pred pandémiou nikdy nevrátia, jedna štvrtina firiem totiž úplne zmenila svoj obchodný model."Viacerí riaditelia využili krízu na transformáciu svojho modelu podnikania, spôsobu práce a zavádzali transformačné projekty. U niektorých to bola nevyhnutnosť a u iných voľba. Potvrdzuje to aj 24 percent respondentov prieskumu, ktorí uviedli, že zmeny sú pre nich trvalé a zostanú aj v post-pandemickej ére," uviedol predseda rady partnerov KPMG na Slovensku Ľuboš Vančo.Podľa výsledkov prieskumu zároveň 17 percent riaditeľov plánuje v dôsledku pandémie zmenšiť kancelárske priestory, jedna tretina lídrov chce vo svojej firme zaviesť hybridný model práce. Zamestnanci by tak približne polovicu dní v týždni pracovali z domu a druhú polovicu z kancelárie. Pred pol rokom prijímalo 73 percent spoločností zamestnancov s tým, že budú pracovať z domu. V najnovšom prieskume takto uvažuje už iba jedna pätina podnikov.