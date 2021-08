Pandémia koronavírusu ovplyvnila negatívne aj výrobu zmrzliny, Slovensko však vyprodukovalo výrazne viac

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vlani sa vyrobilo v Európskej únii (EÚ) viac ako 2,9 miliardy litrov zmrzliny. Medziročne to však aj z dôvodu pandémie koronavírusu , a s tým spojeným poklesom cestovného ruchu a zatvorenými gastro podnikmi, predstavuje pokles o deväť percent. Slovensko išlo proti celoeurópskemu prúdu a vlani výrazne zvýšilo produkciu zmrzliny z 218 tisíc litrov v roku 2019 na 1,6 milióna litrov.Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Eurostat . Členské štáty EÚ za minulý rok vyviezli mimo únie 232 miliónov litrov zmrzliny v celkovej hodnote 752 miliónov eur. Dovoz zmrzliny do únie z krajín mimo EÚ dosiahol 79 miliónov litrov v celkovej výške 182 miliónov eur. Množstvo dovozu zmrzliny do EÚ kleslo o štyri percentá, vývoz sa zvýšil o päť percent.Spomedzi členských štátov EÚ bolo v roku 2020 hlavným výrobcom zmrzliny Nemecko, ktoré vyrobilo 642 miliónov litrov zmrzliny. Za Nemeckom nasledovalo Francúzsko a Taliansko. Nemecko v roku 2020 vyrobilo v priemere aj najlacnejšiu zmrzlinu za 1,3 eura za liter. Francúzsko naopak uviedlo pre Eurostat najvyššiu cenu 2,2 eur za liter zmrzliny.