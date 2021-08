Pandémia koronavírusu zhoršila depresiu u Slovákov, častejšie sa prejavovala u nezaočkovaných

Stres opúšťa ľudí len veľmi pomaly

S ohrozenosťou rastie aj napätie

Ľudia sa zmenili k horšiemu

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Trend v prežívaní depresívnych pocitov u Slovákov od novembra 2020 klesá. Vyplýva to z desiatej vlny prieskumu z obdobia od 15. do 20. júla 2021 v rámci projektu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý sleduje postoje obyvateľov Slovenska od marca 2020.Zapojilo sa do neho tisíc respondentov. Prieskumy pripravuje prieskumná spoločnosť Franforce, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV (ÚVSK SAV).Kým v novembri 2020 nezažívala depresívne pocity iba pätina respondentov (21,2 percenta), tak v júli 2021 to bola takmer jedna tretina respondentov (31,5 percenta). V porovnaní s novembrom 2020 klesol o zhruba tri percentuálne body aj počet osôb, ktoré majú depresívne pocity väčšinou času.Lukovičová poukázala, že vo všetkých vekových skupinách sa častejšie vyskytovalo depresívne prežívanie u nezaočkovaných respondentov ako u zaočkovaných. V júli 2021 prežívala depresívne pocity približne pätina zaočkovaných respondentov pričom u nezaočkovaných to bola takmer tretina respondentov. Informácie poskytla Michaela Lukovičová zo Seesame.Z prieskumu vyplýva, že začiatkom júla sa spomedzi respondentov vo veku 30 až 39 cítilo veľmi často smutne a neprežívalo žiadne pozitívne pocity 40 percent.„Pri bližšom pohľade na túto vekovú skupinu vidíme, že práve v nej sa nachádza najmenej zaočkovaných respondentov. Na základe výsledkov prieskumu môžeme predpokladať, že zaočkovanosť súvisí i s pozitívnejším prežívaním respondentov,“ zhodnotila Kamila Urban z ÚVSK SAV.Z prieskumov sa konštantne ukazuje, že najčastejšie zažívajú stres respondenti do 40 rokov veku. Urban konštatovala, že kým v miere depresívneho prežívania sledujú výrazný pokles, miera zažívaného stresu klesá oveľa pomalšie. Predpokladajú, že to súvisí i s inými osobnými, pracovnými či spoločenskými udalosťami na Slovensku.Lukovičová podotkla, že na vnímaný stres aj na depresívne prežívanie má vplyv, či je respondent zaočkovaný. Dodala, že respondenti, ktorí nevedia, či sa dajú zaočkovať, zažívali začiatkom júla stres najčastejšie. Na porovnanie, väčšinu času zažívalo stres deväť percent nerozhodnutých respondentov, 5,3 percenta respondentov, ktorí sa zaočkovať neplánujú, a tri percentá zaočkovaných respondentov.Na druhej strane takmer tretina respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať, odpovedala, že vôbec nezažívali začiatkom júla stres.„Vysvetľujeme si to tým, že 44 percent z týchto respondentov uviedlo, že nikto v ich okolí sa koronavírusom nenakazil a teda vnímajú vlastnú možnosť nakazenia sa ako málo pravdepodobnú. Daný predpoklad potvrdzuje aj to, že až štvrtina z nezaočkovaných respondentov odpovedala, že sa vôbec necíti ohrozených epidémiou koronavírusu. Pocit ohrozenia výrazne súvisí s mierou prežívaného stresu. Čím viac sa respondenti cítia ohrození epidémiou, tým častejšie sú nervózni alebo reagujú na svoje okolie prehnanie,“ vysvetlila Urban.Podľa tretiny respondentov sa ľudia na Slovensku od marca 2020 zmenili skôr k horšiemu, v porovnaní s tým, akí boli pred príchodom koronakrízy, a podľa 40 percent sa slovenská spoločnosť zmenila skôr k horšiemu. Aj v tomto prípade súvisí odpoveď respondentov od toho, či sú zaočkovaní, alebo nie.Zo zaočkovaných si štvrtina myslí, že sa po príchode koronakrízy v marci 2020 spoločnosť a ľudia zmenili skôr k horšiemu. 57,8 percenta nezaočkovaných respondetov uviedlo, že sa spoločnosť zmenila k horšiemu, a 43,6 percenta, že sa ľudia na Slovensku zmenili k horšiemu.„Pocit ohrozenia koronavírusom a spokojnosť s postupom vlády ovplyvňuje ochotu Slovákov a Sloveniek dať sa zaočkovať a tiež vplýva na ich psychické zdravie – prežívaný stres a depresívne pocity a v neposlednom rade negatívne ovplyvňuje ich vnímanie spoločnosti a ľudí na Slovensku,“ objasnila Urban.