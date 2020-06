Pandémia koronavírusu zmenila dovolenkové plány Slovákov

Veľká časť občanov ruší svoje plány úplne

Štvrtina Slovákov dovolenku neplánovala vôbec

9.6.2020 - Pandémia nového koronavírusu mení aj dovolenkové plány veľkej časti Slovákov. Viac ako pätina z nich totiž namiesto pôvodne plánovanej zahraničnej dovolenky avizuje, že tento rok bude dovolenkovať na Slovensku.Viac ako desatina Slovákov, ktorí pôvodne chceli tento rok dovolenkovať v zahraničí, dokonca pre koronakrízu svoje dovolenkové plány tento rok ruší úplne.Vyplýva to z výsledkov prieskumu Omnibus spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý pre agentúru SITA realizovala v období od 27. mája do 1. júna tohto roku na vzorke 508 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.Namiesto pôvodne plánovanej dovolenky v zahraničí pritom aktuálne dovolenkovať na Slovensku plánuje 21,2 % respondentov. Ide predovšetkým o obyvateľov väčších miest a mladších ako 44 rokov.Významná skupina obyvateľov Slovenska však namiesto pôvodných plánov dovolenkovať za hranicami našej krajiny však ruší tohtoročné dovolenkové plány úplne. V prieskume sa totiž takto vyjadrilo až 10,8 % opýtaných. V tomto prípade ide najmä o najmladšie ročníky vo veku od 15 do 24 rokov.Dovolenku tento rok navyše úplne ruší aj 4,5 % Slovákov, ktorí plánovali dovolenkovať na Slovensku.Na druhej strane viac ako tretina oslovených v prieskume uviedla, že ani koronavírus im zatiaľ tohtoročné dovolenkové plány neskrížil. Až 11,8 % respondentov pritom uviedlo, že napriek pandémii stále plánuje svoju dovolenku absolvovať v zahraničí. Vyjadrili sa tak najmä Slováci s vyšším vzdelaním a obyvatelia väčších miest.Ďalších 24,7 % opýtaných zase stále trvá na svojich pôvodných plánoch absolvovať tohtoročnú dovolenku na Slovensku. Sú to najmä Stredoslováci a obyvatelia dedín a menších obcí.Takmer štvrtina Slovákov pritom dovolenku tento rok neplánovala ani pred pandémiou nového koronavírusu a svoj názor stále nezmenili.Ide predovšetkým o najstarších obyvateľov vo veku 55 a viac rokov s nižším vzdelaním a obyvateľov dedín a malých obcí. Zvyšných 2,7 % uviedlo, že ich tohtoročné dovolenkové plány koronakríza ovplyvnila iným spôsobom, ako v uvedených prípadoch.