Pandémia pozdvihla spoločnosti, ktoré stavili na digitalizáciu

Rástol dopyt po elektrických vozidlách

Nosnou témou budú kroky politikov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Dvadsať najvýkonnejších akcií na trhoch USA a Európy dosiahlo k minulému piatku priemerný medziročný výnos 148 percent, a to vďaka silným ziskom akcií ako Etsy, Sinch, Hellofresh, NEL a Adyen, ktoré sa zameriavajú na digitálnu a zelenú transformáciu.Ako ďalej v komentári konštatuje akciový analytik Saxo Bank Peter Garnry, pandémia totiž pozdvihla spoločnosti, ktoré stavili na digitalizáciu a vlády zvýšili svoje investičné záväzky týkajúce sa zelenej transformácie ekonomiky.Víťazom je podľa neho aj spoločnosť Tesla, ktorá sa tento rok stala jednou z najcennejších spoločností na svete, pretože dopyt po elektrických vozidlách aj napriek hospodárskemu poklesu dramaticky vzrástol. Darilo sa aj spoločnostiam v zdravotníctve, a to najmä tým, ktoré sa podieľajú na výrobe testov a vakcín. "A samozrejme, aj digitálne spoločnosti v oblasti doručovacích služieb, elektronického obchodu a softvéru a napokon sektor automatizácie a robotiky. Čím viac automatizujeme, tým menej sú krehké naše výrobné a dodávateľské reťazce," objasňuje analytik.Na zozname porazených sú na druhej strane európske akcie, na ktoré mala nezvládnutá pandemická situácia negatívny vplyv. Veľké straty pocítili aj európske banky ťažko zasiahnuté hospodárskym poklesom. "Ďalej výletné lode a letecké spoločnosti zasiahnuté cestovnými obmedzeniami, a samozrejme, spoločnosti spojené s ropným a plynárenským priemyslom, ktoré boli poznačené nižším dopytom po energiách," dodal Garnry.Nosnou témou nasledujúceho roka budú pritom podľa analytika Saxo Bank kroky politických činiteľov. Stúpať by malo napätie medzi USA a Čínou, zmeny čakajú na dodávateľské reťazce, pričom stále viac spoločností bude presúvať svoju výrobu mimo Čínu. Budúci rok by mohol byť aj rokom, keď sa investori budú obávať krokov vlád, ktoré budú chcieť na trhoch, najmä v digitálnej ekonomike, obnoviť konkurenciu. "Rok 2021 bude pravdepodobne taký dynamický, že len časť z uvedených odhadov sa splní. Sme však presvedčení, že budúci rok prinesie akciovým investorom dramatické časy," uzatvára analytik.