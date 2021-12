Pandémia ukrojila z rozpočtu Bratislavy milióny eur, niektoré projekty a rekonštrukcie sa museli presunúť

Dlhové zaťaženie

Zapojenie úverových zdrojov

27.12.2021 (Webnoviny.sk) - Tohtoročná pandémia COVID-19 ukrojila z rozpočtu Bratislavy približne 25 miliónov eur. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo.„Podpísali sa pod to napríklad nižšie príjmy z podielových daní, ale aj dane za prenocovanie, keďže sú zatvorené hotely a trpí turizmus. Znížili sa tiež príjmy mestským podnikom, napríklad Dopravný podnik Bratislava (DPB) prišiel o 30 miliónov eur na tržbách," uviedol primátor.Ako dodal, mesto bolo nútené v dôsledku pandémie posunúť niektoré projekty a rekonštrukcie v meste. „Trochu sme spomalili rekonštrukcie verejných priestorov, ale pevne verím, že to na budúci rok dobehneme," doplnil.Pre nasledujúci rok mesto počíta s dlhovým zaťažením na úrovni 49,8 percenta, pričom túto hranicu nepredpokladá prekročiť. Úverové zdroje v plánovanej výške 30 miliónov eur budú použité najmä na financovanie výstavby petržalskej električkovej trate z dôvodu časového nesúladu jej financovania zo zdrojov EÚ a na začatie realizácií viacerých pripravených rozvojových projektov.„Za jeden z významných pilierov externého financovania považuje mesto možnosť zapojenia úverových zdrojov na základe platnej rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou (EIB) na roky 2020-2024, ktorá mu umožňuje čerpať dlhodobé úverové financovanie (splatnosť až 25 rokov) počas celého obdobia do výšky 50 miliónov eur," deklaruje mesto v komentári pre budúcoročný rozpočet.Mesto má naďalej uzavretú zmluvu o účelovom úvere s ČSOB bankou a zmluvu o úverovom rámci s Unicredit bankou. Tieto zmluvy a rámce plánuje využiť aj v roku 2022, pričom nevylučuje uzatvorenie prípadných iných zmlúv s výhodnými podmienkami pre konkrétne investičné projekty.