Pandémia výraznejšie neohrozila prístup k spravodlivosti, hovorí správa o vývoji na súdoch

spravodlivosti

Nápad bol celkovo menší

Prvá a druhá vlna boli odlišné

Výrazný pokles v civilnej agende

Nárast iba v siedmich prípadoch

spravodlivosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.