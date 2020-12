Pandémia zasiahla aj do plánov s mestom, uviedol primátor Vallo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia zasiahla aj do našich plánov s mestom, uviedol v rozhovore pre agentúru SITA primátor Bratislavy Matúš Vallo . "Rok 2020 bol jeden z najťažších rokov asi pre každého z nás. Odlúčenie od blízkych, neustále sa meniace obmedzenia a riziko nakazenia sa vírusom, ktoré na nás dolieha dlhé mesiace, spôsobujú, že ľudia sú náramne vyčerpaní," podotkol primátor.Je nesmierne vďačný a váži si prácu, ktorú odvádzajú zdravotníci a opatrovatelia v prvej línii boja s ochorením COVID-19, aj v bratislavských zariadeniach pre seniorov."Sme však len v polčase funkčného obdobia a sme pripravení naďalej s nasadením ´makať´ pre Bratislavu," odpovedal Vallo na otázku, ako hodnotí rok 2020 z pozície primátora."Máme výbornú spoluprácu so starostami a mestskými poslancami. Bolo to cítiť aj na poslednom mestskom zasadnutí zastupiteľstva, keď sa nám ľahko podarilo schváliť dôležité body ako rozpočet či zákaz hazardu v Bratislave. Verím, že v tejto atmosfére spolupráce sa n ám podarí udržať mesto aj naďalej," uzavrel primátor.