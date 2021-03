Pandemická PN a OČR sa v apríli zvýšia na 100 percent čistého príjmu, vláda si od toho sľubuje dodržiavanie karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2021 - Pandemická nemocenská dávka a pandemické ošetrovné (OČR) sa v apríli zvýšia na 75 percent hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Tieto dávky tak na jeden mesiac stúpnu na 100 percent čistého príjmu. Od mája budú predstavovať opäť 55 percent z hrubých zárobkov, resp. z vymeriavacieho základu.Vyplýva to z pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o sociálnom poistení od poslanca za hnutie Sme rodina Milana Krajniaka, ktorý v utorok schválil parlament. Vláda chce týmto krokom ľudí motivovať k tomu, aby dodržiavali karanténne opatrenia. Vláda súčasne dostáva právomoc počas krízovej situácie upravovať nariadením výšku nemocenskej dávky a OČR, ako aj podmienky nároku na nemocenskú dávku.Poistenci zároveň dostanú možnosť požiadať o opätovné posúdenie nároku na pandemickú OČR, a to dvakrát ročne. V praxi totiž podľa Krajniaka nastávajú situácie, že pri prvom uplatnení nároku na pandemickú OČR poistencovi nárok nevznikol, napríklad pre nedoplatok na poistnom, ak ide o SZČO.Nastávajú tiež situácie, že nárok poistencovi pri prvom posúdení síce vznikne, avšak pri opätovnom posúdení nároku na dávku by sa pri určení sumy OČR vychádzalo z iného rozhodujúceho obdobia, v ktorom mal poistenec vyšší vymeriavací základ. Opätovné určenie sumy dávky tak bude pre poistenca znamenať vyššiu pandemickú OČR.