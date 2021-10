Pandemická pomoc pre cestovný ruch a gastru by mala pokračovať, podnikatelia po nej volajú

Rozšírenie podmienené dvomi predpokladmi

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Poskytovanie pandemickej štátnej pomoci v odvetví cestovného ruchu a gastra na úhradu časti fixných nákladov počas obmedzenia prevádzok by sa malo rozšíriť na ďalšie mesiace. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pre agentúru SITA potvrdilo, že aktuálne končí s prípravami predĺženia oprávneného obdobia pre podávanie žiadosti o príspevok vo veľkej schéme pomoci, kde je limit do jedného milióna eur na subjekt, o mesiace apríl a máj 2021.Rezort tak chce zosúladiť oprávnené obdobie pre uchádzačov o podporu cez veľkú schému s obdobím pre malú schému pomoci, kde môžu žiadatelia získať maximálne 200-tis. eur.V tomto prípade bola lehota na využívanie podpory predĺžená ešte v lete. V oboch skupinách pomoci cestovnému ruchu oprávnené obdobie trvá od začiatku apríla minulého roka, v malej schéme aktuálne platí do konca mája a vo veľkej schéme do konca marca tohto roka.Pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku, vzhľadom na to, že podľa COVID automatu pribúdajú okresy aj v čiernej a bordovej farbe, sa zatiaľ uvažuje o využívaní pomoci aj za mesiace v závere tohto roka. Rozšírenie oprávneného obdobia je podľa ministerstva dopravy podmienené splnením dvoch predpokladov, a to súhlasom Ministerstva financií SR a tiež tým, že Európska komisia predĺži platnosť Dočasného rámca, ktorý platí do konca roka 2021. „Schému pomoci vieme poskytnúť spätne, teda najskôr v novembri za mesiace september a október, prípadne v januári za september až december,“ uviedla Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva dopravy.Podnikatelia v oblasti cestovného ruchu majú o pomoc veľký záujem. Rezort dopravy na to vyčlenil spolu 257 mil. eur, z toho v malej schéme 220 mil. eur a vo veľkej schéme 37 mil. eur. „Uvedomujeme si potrebu pomáhať týmto podnikom, aj preto intenzívne komunikujeme s profesijnými organizáciami,“ podotkla Švikruhová. Rezort zároveň vyvracia nedávne tvrdenie Aliancie Slovenskej gastronómie (ASG) o zastavení pomoci pre cestovný ruch. Podnikatelia v tomto odvetví môžu o pomoc spätne požiadať aj v súčasnosti, no len za spomínané oprávnené obdobie. Generálny tajomník ASG Andrej Kasáš sa ministerstva pýtal, prečo nie je možné žiadať o pomoc aj za mesiace jún až október. Tieto mesiace aktuálne nie sú zahrnuté do oprávneného obdobia pre pomoc v cestovnom ruchu.Ministerstvo dopravy v súvislosti s následkami pandémie koronavírusu poskytlo subjektom v cestovnom ruchu a gastre cez obe schémy štátnej pomoci zatiaľ približne 116 mil. eur z celkovej sumy 257 mil. eur. V rámci malej schémy pomoci získali prevádzky doposiaľ takmer 113,5 mil. eur a cez veľkú schému pomoci takmer 2,5 mil. eur. Viac ako polovica zo žiadostí je z oblasti gastra (60%), ubytovacie zariadenia majú podiel 20 %, cestovné kancelárie a agentúry 12 % a iné prevádzky či služby 8 %.