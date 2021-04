Pandemický zákon má prednosť. Linhart vysvetlil, prečo nepodporil predĺženie núdzového stavu

Pripravuje sa pandemický zákon

Najúčinnejšie opatrenie

2.4.2021 (Webnoviny.sk) - Namiesto predlžovania núdzového stavu by poslanec Národnej rady SR Patrick Linhart (Sme rodina) privítal prijatie „pandemického zákona“. Uviedol to vo svojom vysvetlení, prečo hlasoval proti predlžovaniu núdzového stavu.Podotkol, že aj napriek tomu, že Ústavný súd SR deklaroval, že núdzový stav a jeho predĺženie je v súlade s ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu, má s predlžovaním núdzového stavu výrazný problém pre ďalšie dopady na životy bežných ľudí.Zároveň poznamenal, že pri poslednom hlasovaní podporil predĺženie núdzového stavu iba z dôvodu, že Slovensko na tom bolo zo všetkých krajín najhoršie. Osobne totiž dúfa, že po veľkonočných sviatkoch sa nebudú musieť aspoň v exteriéri nosiť rúška.„Ako som už avizoval, nepodporil som predlžovanie núdzového stavu, no podporím schválenie pripravovaného pandemického zákona, ktorý bude riešiť oblasti, pre ktoré sa núdzový stav nezmyselne predlžoval, ako napríklad pomoc zdravotníctvu, uľahčenie verejného obstarávania, pomoc DSS-kám,“ napísal Linhart. Svoje hlasovanie vníma ako vysvedčenie vláde a manifest nesúhlasu. Dúfa, že nová vláda „si urobí na budúce domácu úlohu trochu lepšie“.Poslanci Národnej rady SR (NR SR) vo štvrtok 1. apríla 78 hlasmi súhlasili s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Vláda v stredu 17. marca predĺžila núdzový stav, ktorý sa mal skončiť v piatok 19. marca.Vládny materiál priblížil, že núdzový stav napríklad umožňuje v prípade akútnej potreby dopĺňať chýbajúci zdravotnícky personál v jednotlivých zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Tiež je na neho naviazaný aj zákaz vychádzania. Podľa dokumentu ide totiž o najúčinnejšie opatrenie pri kontrole prenosu nákazy koronavírusu, keďže ide o infekčnú chorobu.„Toto opatrenie nám pomohlo znížiť reprodukčné číslo, ktoré bolo začiatkom decembra na hodnote 1,2 až 1,3, na hodnotu 0,9 v prvej polovici januára. Ide teda o veľmi účinný nástroj. V tandeme s pravidelným týždenným antigénovým testovaním sme dokonca dosiahli aktuálnu hodnotu 0,8, a to k 21. až 28. marcu. Obmedzenie pohybu s cieľom znížiť mobilitu a sociálne kontakty a pravidelné testovanie sa javia ako účinný nástroj pre spomaľovanie šírenia koronavírusu," uvádza materiál.