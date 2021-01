Pánik asistoval aj zbieral bodyčeky, Chára odohral takmer 19 minút (video)

Chára odohral takmer 19 minút





Zápas Nashville - Carolina sa nehral

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Richard Pánik mal podiel na prvom góle hokejistov Washingtonu v utorkovom zápase NHL proti hráčom Pittsburghu Slovenský útočník si pripísal asistenciu pri zásahu Larsa Ellera a zaznamenal vôbec prvý bod v novej sezóne. Jeho tím napokon prehral 4:5 po predĺžení. Rovnakému súperovi Washington podľahol aj pred dvoma dňami, ale vtedy 3:4 po nájazdoch.Washington viedol na ľade tradičného rivala 3:1 aj 4:2, ale domáci otočili na 5:4. Obrat dovŕšil v predĺžení kapitán "tučniakov" Sidney Crosby . Za chrbát českého brankára Vítka Vaněčka dostal odrazený puk po strele obrancu Krisa Letanga Zatiaľ čo Crosby strelil už tretí gól v tejto sezóne, ďalší hviezdny útočník "tučniakov" Jevgenij Malkin si až do štvrtého zápasu musel počkať na úvodný zásah. Dočkal sa v presilovej hre v 38. min, keď vyrovnal na 4:4. Pánik odohral 15:49 min a rozdal 5 bodyčekov.Jeho skúsenejší krajan z obrany Capitals Zdeno Chára strávil na ľade takmer 19 minút, pripísal si 2 "hity" a jednu strelu súpera zablokoval."Dosiahli sme dve veľké víťazstvá. Už predtým proti Philadelphii sme nehrali zle, ale porobili sme chyby. Teraz sa nám podaril obrat a to sa cení," podotkol Crosby na webe NHL. "Prízvukoval som hráčom, aby ukázali väčšiu vôľu a bolu hladnejší po víťazstvách. Začali to plniť," zhodnotil tréner Pittsburghu Mike Sullivan "Individuálna hra ma nezaujíma. Musíme hrať dobre ako tím, dodržiavať systém. Musíme súpera dostať tak, kde chceme, to je najdôležitejšie," vyhlásil útočník Washingtonu Tom Wilson , autor dvoch gólov.V utorok sa v NHL prvýkrát nehral riadne plánovaný zápas počas už rozbehnutej sezóny. Súboj Nashville Carolina odložili z dôvodu zvýšenia bezpečnosti hráčov, trénerov a členov realizačných tímov po konzultácii s lekármi.Zdravotné protokoly chrániace hráčov pred ochorením COVID-19 nespĺňali až štyria hokejisti Hurricanes Warren Foegele, Jordan Martinook, Jaccob Slavin a Teuvo Teravainen, už predtým z rovnakého dôvodu absentoval kapitán tímu Jordan Staal . Nashville má na listine "nedostupnosti" Mikaela Granlunda a Lucu Sbisu.Ešte pred sezónou testy zachytili v tíme Dallasu pozitívne vzorky na koronavírus u šiestich hráčov a dvoch zamestnancov. Z tohto dôvodu Stars v zostave aj s obrancom Andrejom Sekerom neodohrali úvodné štyri súboje sezóny proti Floride Tampe Bay . Nové termíny týchto zápasov stanovili na 22. februára, resp. začiatkom mája.