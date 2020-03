Pánik nepremenil samostatný nájazd, Ovečkin strelil gól a dotiahol sa na Pastrňáka (video)

Odsedel si trest za podrazenie

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Washingtonu s Richardom Pánikom v zostave prehrali na ľade Buffala 2:3 po samostatných nájazdoch v pondelkovom zápase NHL. Hostia síce v tretej tretine zmazali dvojgólový náskok domácich, ale v nájazdoch rozhodol o víťazstve Buffala nemecký reprezentant s českými koreňmi Dominik Kahun.Pánik prerušil sériu štyroch zápasov, v ktorých bodoval. Slovenský krídelník odohral vo štvrtom útoku Capitals 11:35 min bez výraznejšieho štatistického prispenia.V druhej tretine si odsedel dve minúty na trestnej lavici za podrazenie Jeffa Skinnera a v siedmej sérii nájazdovej lotérie nepremenil svoj pokus. Namieril iba do betónu Linusa Ullmarka a Buffalo sa tešilo z bodu navyše.Jedným z ťahúňov Washingtonu bol jeho kapitán Alexander Ovečkin. Najprv v 44. min po skvelej individuálnej akcii znížil na 1:2 a v 54. min mal podiel na vyrovnávajúcom góle Dmitrija Orlova. Ovečkin si pripísal 48. gól v sezóne a dostihol Davida Pastrňáka z Bostonu na čele poradia najlepších strelcov NHL.Už len dva presné zásahy delia fenomenálneho ruského strelca od pokorenia 50-gólovej hranice, podarilo by sa mu to po deviaty raz v kariére. Jeho osobný rekord je 65 gólov zo sezóny 2007/2008, vlani nastrieľal 51 gólov. Celkovo zaznamenal 706. gól v kariére v NHL a na vyrovnanie Mika Gartnera na siedmej priečke historických tabuliek mu chýbajú dva zásahy.Washington sa napriek prehre osamostatnil na čele Metropolitnej divízie o bod pred Philadelphiou . Buffalo prerušilo sériu šiestich prehier, ale v Atlantickej divízii je až šieste a s minimálnou šancou na účasť v play-off."Chceli sme dva body z tohto zápasu. Som však rád, že sme za nepriaznivého stavu neprestali hrať a mali sme šancu ukončiť zápas už v riadnom hracom čase," uviedol tréner Washingtonu Todd Reirden na webe NHL.Pozoruhodnú formu majú na konci základnej časti hokejisti Los Angeles . Posledný tím Pacifickej divízie vyhral šiestykrát v neprerušenej sérii, tentoraz doma nad silným Coloradom 3:1.Prispel k tomu aj prvý kariérny gól Mikeyho Andersona či 21 zákrokov Jonathana Quicka, ktorému dvakrát pomohla aj konštrukcia bránky. Hostí viac ako prehra môže mrzieť zranenie lídra ofenzívy Nathana MacKinnona, ktorý odišiel z ľadu predčasne počas druhej tretiny a už sa nevrátil. Colorado je v Západnej konferencii druhé o 2 body za lídrom St. Louis.* Richard Pánik (Washington) odohral 11:35 min, 2 trestné minúty, nepremenený nájazd