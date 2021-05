Pánik, Sekera a Jaroš neprídu na MS, tím posilní Studenič

Slovenskú hokejovú reprezentáciu na MS v Rige neposilnia obrancovia Andrej Sekera (Dallas Stars), Christián Jaroš (San Jose Sharks) a ani útočník Richard Pánik (Detroit Red Wings). Na Twitteri to potvrdil generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan. K mužstvu by sa však mal čoskoro pripojiť krídelník New Jersey Devils Marián Studenič.





Tím trénera Craiga Ramsayho tak môže zatiaľ na šampionáte počítať s tromi hráčmi zo zámoria. Okrem Studeniča aj s brankárom Adamom Húskom (Hartford Wolf Pack/AHL) a útočníkom Róbertom Lantošim (Providence Bruins/AHL), ktorý by mal doraziť do prípravného kempu v priebehu týždňa. Dvadsaťdvaročný Studenič začal sezónu v Slovane Bratislave, v januári zamieril do zámoria, kde najprv odohral 22 zápasov vo farmárskej AHL za Binghamton Devils a následne absolvoval premiéru v NHL v drese New Jersey Devils. V ôsmich profiligových štartoch si pripísal dva body za gól a asistenciu.V utorok ukončili sezónu titulom vo fínskej lige útočníci Pavol Skalický a Kristián Pospíšil, ktorí by mohli takisto posilniť reprezentačný káder na MS. Slováci odletia do Rigy v nedeľu 16. mája.