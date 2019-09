PANIKA NA CESTE: Na rýchlostnej ceste vbehol autu pod kolesá MEDVEĎ

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Banskobystrický kraj Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Banskobystrický kraj

Vígľaš 23. septembra (TASR) - Na rýchlostnej ceste R2 približne dva kilometre za zjazdom na obec Vígľaš v okrese Detva zrazilo v nedeľu (22. 9.) večer osobné auto medveďa. TASR o tom informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová."Pri zrážke medveď uhynul. Vodičovi vznikla na aute škoda, nebol však zranený," uviedla.Ako ďalej vysvetlila, vodič je pri zrážke so zverou povinný bezodkladne zastaviť vozidlo a túto udalosť oznámiť polícii, čo mu vyplýva zo zákona o cestnej premávke. "Polícia pri uhynutí zveri vždy kontaktuje zástupcu príslušného poľovného revíru, ktorý má právo nakladať s uhynutou zverou. Zrážka zvieraťa spadá do kategórie nehôd nezavinených vodičom, preto vodičovi, ak privolá políciu, nehrozí žiadna sankcia," priblížila.Základnou prevenciou, ako zabrániť stretu so zverou, je znížiť rýchlosť jazdy na miestach, na ktorých dopravné značenie upozorňuje na jej zvýšený výskyt. "V miestach najčastejšieho výskytu zvýšte pozornosť najmä počas ranných a večerných hodín, keď je zver najaktívnejšia. Pokiaľ ste videli cez cestu prejsť jedno zviera, je možné, že za ním vybehnú ďalšie, keďže srny, jelene alebo diviaky sú len zriedka mimo svojho stáda či skupiny," doplnila Faltániová.