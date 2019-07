Paňková štvrtá vo finále K1 junioriek, Macúš piaty v C1

Na archívnej snímke Martin Dodok. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

výsledky - finále

C1m do 23 rokov: 1. Nicoal Gestin 90,39 s (0), 2. Lucas Roisin (obaja Fr.) 91,34 (0), 3. Liam Jegou (Ír.) 91,97 (2), ... 9. Martin DODOK 99,67 (4), v semifinále 17. Marko MIRGORODSKÝ (obaja SR) 95,68 (0)



C1m juniorov: 1. Nejc Polenčič (Slovin.) 98,47 s (4), 2. Szymon Nowobilski (Poľ.) 99,22 (2), 3. Adrien Fischer (Fr.) 99,26 (2), ... 5. Ľudovít MACÚŠ (SR) 102,77 (6), ... v semifinále: 11. Juraj MRÁZ 101,34 (0), 18. Juraj DIEŠKA (obaja SR) 104,19 (4)



K1ž do 23 rokov: 1. Amálie Hilgertová (CŘ) 95,22 s (0), 2. Klaudia Zwolinská (Poľ.) 95,76 (2), 3. Selina Jonesová (Nem.) 98,34 (0), ... 10. Eliška MINTÁLOVÁ 106,17 (2), ... v semifinále 23. Simona MACEKOVÁ (obe SR) 113,19 (6)



K1ž juniorky: 1. Antonie Galušková (ČR) 100,91 s (2), 2. Eva Alina Hočevarová (Slovin.) 102,00 (0), 3. Evy Leibfarthová (USA) 102,35 (6), 4. Zuzana PAŇKOVÁ (SR) 103,02 (0), ... v semifinále: 19. Ivana CHLEBOVÁ (SR) 110,84 (0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krakov 19. júla (TASR) - Slovenský kanoista do 23 rokov Martin Dodok obsadil na MS juniorov vo vodnom slalome deviate miesto. V piatkovom finále v Krakove prešiel kanálom za 99,67 sekundy s dvoma penalizáciami. Za víťazom Nicolasom Gestinom z Francúzska zaostal o 9,28 s. Striebro získal ďalší Francúz Lucas Roisin (+0,95), bronzový bol Ír Liam Jegou (+1,58).Dodok bol jediný slovenský zástupca vo finále C1 do 23 rokov, keď zo semifinále postúpil z desiatej priečky. Jeho krajan Marko Mirgorodský síce predviedol čistú jazdu, no skončil až na 17. pozícii.Nedarilo sa slovenským kajakárkam do 23 rokov. Eliška Mintálová sa do elitnej desiatky prebojovala suverénne z prvého miesta semifinále, no finále jej nevyšlo, keď skončila posledná. Hoci spravila jedinú chybu za víťazkou Amáliou Hilgertovou z Česka zaostala o 10,95 sekundy. Druhú priečku obsadila domáca Klaudia Zwolinská (+0,54) a bronz získala Nemka Selina Jonesová (+3,12). Druhá Slovenka v K1 Simona Maceková obsadila v semifinále až 23. miesto.Piatok sa výsledkovo lepšie vydaril juniorom, no na medaily nedosiahli ani oni. Najbližšie bola Zuzana Paňková, ktorá obsadila v K1 štvrté miesto, pričom od bronzu ju delilo 67 stotín sekundy. Ľudovít Macúš skončil v C1 o priečku nižšie, z medailových pozícií ho odsunuli tri dotyky v úvodnej časti trate.