Panta Rhei v rebríčku obľúbených značiek poskočila z 15. miesta na 2.

Najobľúbenejšie značky zákazníkov na Slovensku pre rok 2023:



Martinus

Panta Rhei

Fio Banka

dm drogerie markt

Packeta

Max

Teta Drogérie

com

IKEA

Pilulka.sk



16.5.2024 (SITA.sk) - Najväčšia sieť slovenských kníhkupectiev Panta Rhei sa v hodnotení Najobľúbenejších značiek zákazníkov na Slovensku za rok 2023 umiestnila 2. mieste. Pre Panta Rhei je to výrazný posun z minuloročného 15. miesta v rebríčku, ktorý kompletizuje spoločnosť KPMG. Ako jedna z mála spoločností si Panta Rhei v porovnaní s minulým rokom vylepšila aj index hodnotenia zákazníckej skúsenosti."Tento výsledok nás určite teší. Najmä preto, že sa nám z minuloročného 15. miesta podarilo posunúť na druhú priečku. Optimizmom nás napĺňa aj to, že v hodnotení zákazníckej skúsenosti sme za víťazom zaostali iba o pár stotín. Chcel by som všetkým kolegom v našich 61 kníhkupectvách poďakovať za ich obetavú prácu a za to, že pre našich zákazníkov vytvárajú príjemné prostredie, kam sa radi vracajú nielen kvôli knihám, ale aj kvôli atmosfére," hovorí generálny riaditeľ Panta Rhei Martin Hromkovič.Do 7. ročníka prieskumu bolo zaradených 146 značiek a zúčastnilo sa ho 2513 zákazníckych respondentov. Hodnotenie zákazníckej skúsenosti ovplyvnila ekonomická situácia a inflácia. K výraznému poklesu hodnotenia značiek došlo nielen na Slovensku, ale aj naprieč väčšinou z 21 krajín, ktoré boli súčasťou prieskumu."Celkovo zákaznícka skúsenosť na Slovensku v roku 2023 poklesla o - 3,6 %. Podieľalo sa na tom mnoho faktorov, medzi hlavné patrí inflácia a s ňou spojené zvyšovanie cien. Makroekonomická situácia vo všeobecnosti zohráva zásadnú úlohu pri formovaní správania zákazníkov a ich skúsenosťou so značkami. Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu, kde až 90 % respondentov uviedlo, že stúpajúce životné náklady majú v súčasnosti veľký vplyv na ich nákupné správanie a rozhodovanie," uvádza sa v správe KPMG.Informačný servis