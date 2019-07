Pápež chce opatrenia proti tragédiám migrantov v Stredozemnom mori

Pápež František na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 28. júla (TASR) - Pápež František vyjadril svoje "zdesenie" a "bolesť" nad štvrtkovou tragédiou, pri ktorej zahynuli vo vodách Stredozemného mora desiatky migrantov. Pontifik to pred veriacimi vyhlásil v nedeľu po modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra. Písala o tom agentúra DPA.František v súvislosti s nešťastím vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby "podniklo rýchle a rozhodné kroky, ktoré by zabránili opakovaniu sa podobných tragédií a ktoré by chránili dôstojnosť každého človeka".Podľa informácií líbyjského Červeného polmesiaca mohlo za posledný týždeň vo vodách Stredozemného mora prísť o život až 200 osôb. Prevrátenie člna s migrantmi, ku ktorému došlo vo štvrtok pri pobreží Líbye je považované za najhoršiu námornú tragédiu v Stredozemnom mori za tento rok, píše DPA.