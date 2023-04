Pápež deň po návrate z nemocnice viedol omšu na Kvetnú nedeľu, v kázni spomenul globálne problémy (foto)

Spomenul viaceré globálne problémy

2.4.2023 (SITA.sk) - Pápež František viedol omšu na Kvetnú nedeľu na vatikánskom Námestí svätého Petra deň po tom, čo ho prepustili z nemocnice, kde sa liečil so zápalom priedušiek.Napriek tomu, že mal slabý hlas, pápež prečítal 15-minútovú homíliu a nevynechal občasné poznámky. V kázni sa zameral na chvíle, keď ľudia pociťujú „extrémnu bolesť, lásku, ktorá zlyhá, alebo je odmietnutá či zradená“.Spomenul „deti, ktoré sú odmietnuté alebo potratené“, ako aj rozbité manželstvá, „formy sociálneho vylúčenia, nespravodlivosti a útlaku a osamelosť choroby“. Hovoril o samote a opustení, pričom vyhlásil, že „celé národy sú vykorisťované a opustené; chudobní žijú na našich uliciach a my sa pozeráme na druhú stranu; migranti už nie sú tváre, ale čísla; väzňov sa zriekame, sú to ľudia odpísaní ako problémy“.Na konci sa František poďakoval prítomným, ktorých bolo na námestí zhruba 60-tisíc, a potom sa ešte previezol papamobilom medzi veriacimi.Nedeľňajšia bohoslužba otvorila podujatiami plný Svätý týždeň, ktorý pre pápeža zahŕňa napríklad aj štvrtkovú bohoslužbu vo väzení pre mladistvých v Ríme.František povedal, že počas týždňa budú intenzívnejšie modlitby za „umučený ukrajinský ľud“ a odkazujúc na ruskú vojnu na Ukrajine poznamenal, že olivové ratolesti, ktorými mávajú katolíci na Kvetnú nedeľu, sú symbolmi Ježišovho mieru.