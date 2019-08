Pápež dovolil chorému dievčatku pobehovať po pódiu, ľudí to potešilo

Pápež František v stredu dovolil dievčatku trpiacemu nezverejnenou chorobou, aby sa počas väčšiny generálnej audiencie vo Vatikáne nerušene pohybovalo po pódiu, tlieskalo a tancovalo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 21. augusta (TASR) - Pápež František v stredu dovolil dievčatku trpiacemu nezverejnenou chorobou, aby sa počas väčšiny generálnej audiencie vo Vatikáne nerušene pohybovalo po pódiu, tlieskalo a tancovalo. Dav prítomných ľudí to potešilo, napísala tlačová agentúra Reuters.Dievča, oblečené v ružovom tričku s nápisom, vykĺzlo matke v prednej časti audienčnej siene a dostalo sa na veľké mramorové pódium. Postávalo pred pápežom, chodilo dozadu a dopredu, poskakovalo a občas hlasno, prudko tlesklo.František naznačil ochranke, aby dievčatko nechala tak. To sa vrátilo k matke, ktorá sa ho snažila upokojiť, ale dcéra jej znova vykĺzla a vrátila sa na pódium. To vyvolalo potlesk davu ľudí, prítomných vo vatikánskej audienčnej sieni.povedal František na záver audiencie, ktorá trvala vyše hodinu.nabádal pápež.Vlani dovolil František autistickému chlapcovi na tomto pódiu nerušene pobehovať a šantiť.