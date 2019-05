Pápež: Duchovenstvo je povinné nahlasovať sexuálne zneužívanie

Pápež počas tradičnej silvestrovskej omše. Foto: TASR Foto: TASR

Vatikán 9. mája (TASR) - Duchovenstvo katolíckej cirkvi musí nahlasovať svojim nadriadeným podozrivé prípady sexuálneho zneužívania detí alebo jeho ututlávanie. Vyplýva to z nových pravidiel, ktoré vydal vo štvrtok pápež František.Ak má nejaký kňaz, mních alebo mníška "uviedol pápež v dokumente.Nahlasovať je nutné aj každého, kto by neoznámil pohlavné zneužívanie detí alebo by nepotrestal páchateľov. Zločinov, o ktorých by sa kňaz dozvedel počas spovede, sa nové predpisy netýkajú.Katolícka cirkev čelí už roky správam o sexuálnom zneužívaní detí duchovenstvom a Vatikán opakovane sľubuje, že tento problém vykorení, dodáva agentúra DPA.