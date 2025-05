Pápež František dokázal osloviť aj neveriacich, nový pápež by mal byť podľa Slovákov symbolom etiky a morálky

Len pätina navštevuje bohoslužby aspoň raz týždenne

Pápež František si získal aj neveriacich

9.5.2025 (SITA.sk) - Svätý Otec František si získal aj neveriacich. Nový pápež by mal byť podľa občanov Slovenska symbolom etiky a morálky. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS . Ako agentúra priblížila, vieru v Boha deklarujú takmer dve tretiny ľudí na Slovensku. Podiel veriacich v Boha pritom priamoúmerne klesá s výškou dosiahnutého vzdelania.Najmenej veria v Boha obyvatelia Bratislavského kraja (48 %). Najvyšší podiel veriacich je na východe Slovenska v Prešovskom a Košickom kraji, kde sú veriacimi tri štvrtiny obyvateľov. Prieskum ukázal, že aj v prípade príjmu platí, že s vyšším príjmom priamoúmerne klesá podiel veriacich v Boha. Agentúra vykonávala prieskum od 30. apríla do 4. mája na vzorke 1 007 respondentov.Z prieskumu ďalej vyplynulo, že aj napriek vysokému podielu veriacich, len pätina populácie pravidelne navštevuje bohoslužby aspoň raz do týždňa. Ostatní respondenti uviedli, že sa zúčastňujú menej často, a približne tretina uviedla, že len výnimočne počas sviatkov, svadieb či pohrebov.Agentúra NMS pripomenula, že najväčší podiel veriacich sa podľa posledného sčítania obyvateľov hlási k Rímskokatolíckej cirkvi . Tretina obyvateľov pritom považuje Rímskokatolícku cirkev za politickú organizáciu spoluzodpovednú za množstvo konfliktov. Štvrtina ju považuje za historickú organizáciu, ktorá zohrala významnú úlohu v procese tvorby histórie a kultúry a pätina ju vníma ako prostredníka s Bohom a nositeľa etiky a morálky.„Vnímanie Rímskokatolíckej cirkvi medzi obyvateľmi SR je pomerne rozdielne. Neprekvapí, že pozitívne vnímanie prevláda medzi veriacimi. Ako politickú organizáciu vnímajú Rímskokatolícku cirkev častejšie neveriaci," priblížila agentúra.Výsledky prieskumu tiež ukázali, že pápeža Františka pozitívne vnímali takmer dve tretiny obyvateľov Slovenska. Priazeň si pritom získal nielen medzi veriacimi, ale aj u viac ako polovice neveriacich. Pápež František tak dokázal osloviť široké skupiny obyvateľov. Občanov Slovenska si podľa prieskumu získal najmä svojou skromnosťou, pokorou, solidaritou a starostlivosťou o slabších.Naopak, negatívne ho vnímali za jeho podporu LGBTQ+ komunity alebo za modernizáciu cirkvi. Nový pápež by mal podľa občanov Slovenska presadzovať hodnoty ako etika a morálka, ochrana tradícií a rodiny, sociálnu spravodlivosť a zbližovanie cirkvi a moderného sveta.„Pre mladých je prioritou najmä presadzovanie sociálnej spravodlivosti, ale aj rešpektovanie rozličností. Starší od nového pápeža okrem sociálnej spravodlivosti očakávajú aj presadzovanie etiky a morálky či ochranu tradícií a rodiny," spresnila agentúra. Dnes je už známe meno nového pápeža. Stal sa ním Američan Robert Francis Prevost , ktorý prijal meno Lev XIV. Z výsledkov prieskumu však vyplynulo, že 40 percent občanov Slovenska si želalo, aby nový pápež pochádzal z Európy a 50 percent respondentov nevedelo povedať, z akého kontinentu by mal pápež pochádzať.