Pápež František má miesto v srdciach Slovákov, povedala prezidentka Čaputová

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František , jeho duchovné poslanie a jeho myšlienky majú miesto v srdciach Slovákov. Počas svojho príhovoru pri príležitosti návštevy pápeža Františka to povedala prezidentka Zuzana Čaputová Hlava štátu zdôraznila, že Slovensko si od čias komunizmu prešlo veľkými zmenami, no kresťanstvo a katolícka cirkev sú po stáročia pevnou súčasťou jeho identity.„Vítame Vás však nielen ako predstaviteľa jednej z najväčších duchovných rodín tejto planéty a jej hodnôt, ale tiež, a predovšetkým, ako nositeľa veľmi potrebnej inšpirácie pre budúcnosť ľudstva. Pre budúcnosť nášho Slovenska, aj pre budúcnosť kresťanstva v ňom je veľmi dôležitý spôsob, akým predkladáte posolstvo evanjelia pre našu dobu – nielen ako 'dedičstvo otcov', ale aj ako cestu pretvárajúcu našu prítomnosť a ukazujúcu do budúcnosti,“ uviedla Čaputová.Prezidentka zdôraznila, že svet čelí krízam a jediný spôsob, ako ich zvládnuť, je spolupracovať. „Jediné, čo potrebujeme, je ľudskosť, uvedomenie si pri pohľade na kohokoľvek z nás, že ty si ja a ja som ty, že tvoríme jednotu,“ povedala Čaputová. Vyzvala na odvahu k ľudskosti a vzájomnému porozumeniu.Hlava štátu zdôraznila, že pápež je jednou z najväčších mravných a duchovných autorít súčasného ľudstva. Jeho spôsob hlásania evanjelia a jeho osobný mravný príklad oslovuje podľa nej aj ľudí ďaleko za viditeľnými hranicami katolíckej cirkvi.Čaputová vyzdvihla, že vyzýva k pokore, milosrdenstvu a všeľudskému bratstvu a tiež k novej kultúre politiky a k novej etike v hospodárstve. „Vo svojich sociálnych encyklikách varujete pred najväčšími nebezpečenstvami našej doby – populizmom, národným sebectvom, fundamentalizmom a fanatizmom. Viditeľne sa staviate proti všetkým, ktorí chcú náboženstvo zneužívať na politické ciele. Zdôrazňujete, že k jadru evanjelia patrí starosť o ľudí v núdzi, o ľudí bez domova, o ľudí, ktorých z vlastnej krajiny vyháňajú vojny, terorizmus a chudoba,“ dodala prezidentka.Čaputová ešte raz vyjadrila pápežovi Františkovi vďaku za to, že na Slovensko pricestoval.Na stretnutí sa zúčastnili viacerí predstavitelia politického života. Nechýbal premiér Eduard Heger OĽaNO ), predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) a ministri vládnej koalície.Zúčastnili sa aj František Mikloško , predstaviteľ katolíckeho disentu v časoch komunizmu, bývalý prezident Ivan Gašparovič s manželkou, športovec Matej Tóth , vedec Pavol Čekan a mnohí ďalší.Hosťami boli aj bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák , primátor Bratislavy Matúš Vallo a tiež predstavitelia samosprávnych krajov a koaličných a opozičných politických strán. Medzi vyše 500 pozvanými hosťami boli aj rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka a matka jeho snúbenice Martiny Kušnírovej