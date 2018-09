Pápež František na záver návštevy v Pobaltí pricestoval do Estónska

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tallinn 25. septembra (TASR) - Pápež František v utorok pricestoval do Estónska, ktoré je po Litve a Lotyšsku poslednou zastávkou jeho cesty po krajinách Pobaltia.Pápeža v krajine oficiálne pred prezidentským palácom privítala prezidentka Kersti Kaljulaidová. V úvode svojho programu sa pápež stretol s najvyššími predstaviteľmi Estónska. V programe má ďalej ekumenické stretnutie s mládežou a schôdzku so zástupcami cirkevných dobročinných organizácií.Na popoludnie je na Námestí slobody v Tallinne naplánovaná omša pod holým nebom, ktorú pápež odslúži so 100 koncelebrantmi, informoval spravodajský portál Vatican News. Podvečer sa pápež vráti do Vatikánu.V pondelok, v tretí deň apoštolskej cesty, pápež prišiel do Lotyšska, kde ho privítal prezident Raimonds Véjonis, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že "štát nemôže byť silný bez silných rodín".povedal prezident, ktorý sa sám nehlási k náboženskému vyznaniu.Za jednu z hlavných výziev pre svoju krajinu Véjonis označil "dominujúci kult konzumizmu, ktorý je rovnako škodlivý pre vnútorný i vonkajší svet človeka".Ako bolestnú skúsenosť spomenul aj ekologické zmeny v Baltickom mori a zdôraznil prepojenie sociálnej spravodlivosti s ochranou životného prostredia.Pápež vo svojom príhovore tiež kládol dôraz na rodinu a otvorenosť pre nový život. Nemateriálne hodnoty sú podľa jeho slov podstatným faktorom ľudského rozvoja.Následne sa pápež v evanjelickej katedrále Rígas Doms stretol s luteránskym arcibiskupom Jánisom Vanagsom, ktorý v uvítacom prejave vyjadril presvedčenie, že návšteva pápeža Františka "dá novú inšpiráciu k ekumenickému priateľstvu a povzbudí kresťanov Lotyšska vo viere".František vo svojom príhovore vyzdvihol živý ekumenizmus, ktorý je dnes pre Lotyšsko typický.Pápež v Rige navštívil aj katolícku Katedrálu sv. Jakuba, kde sa prihovoril starším ľuďom. Pripomenul im, že sú koreňmi národa a predstavujú svedkov a prorokov pre mladú generáciu.Popoludní sa pápež František presunul vrtuľníkom do 200 kilometrov vzdialenej mariánskej svätyne v Aglone, aby tam pred miestnou bazilikou zasvätenou Nanebovzatiu Panny Márie odslúžil omšu.Ako uviedol portál Vatican News, tento chrám má pohnuté dejiny: v cárskom Rusku bol väzením pre katolíckych kňazov, počas prvej svetovej vojny bol armádnym veliteľstvom, neskôr nemocnicou a počas sovietskeho režimu družstevnou stajňou.Napriek tomu Lotyši stále prichádzali k tomuto chrámu a modlili sa tam k Panne Márii. V apríli roku 1980 mu vtedajší pápež Ján Pavol II. špeciálnym dekrétom udelil titul Basilica minor a osobne ho navštívil v septembri 1993, spresnili Vatican News.