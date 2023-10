Pápež František navrhuje možnosť požehnať páry rovnakého pohlavia, hoci cirkev takéto vzťahy považuje za „objektívne hriešne“

Od prípadu k prípadu

Požehnanie párom rovnakého pohlavia

3.10.2023 (SITA.sk) - Pápež František naznačil, že by bol otvorený požehnaniu párov rovnakého pohlavia v katolíckej cirkvi.Každá žiadosť o požehnanie by sa mala riešiť s „pastoračnou láskou“, povedal skupine kardinálov, ktorá ho požiadala o objasnenie danej otázky. Informuje o tom spravodajský portál BBC.„Nemôžeme byť sudcami, ktorí popierajú, odmietajú a vylučujú,“ vyjadril sa pápež. Naznačil, že žiadosti o požehnanie by sa mali posudzovať od prípadu k prípadu a povedal, že „rozhodnutia, ktoré môžu byť za určitých okolností súčasťou pastoračnej obozretnosti, by sa nevyhnutne nemali stať normou“.„Kánonické právo by nemalo a nemôže pokrývať všetko,“ skonštatoval s tým, že cirkev by mala vždy pristupovať k svojim vzťahom s ľuďmi s „láskavosťou, trpezlivosťou, porozumením, nežnosťou a povzbudením“.František však tiež prízvukoval, že cirkev stále považuje vzťahy párov rovnakého pohlavia za „objektívne hriešne“ a neuzná manželstvá takýchto párov.Biskupi v niektorých krajinách vrátane Belgicka a Nemecka začali povoľovať kňazom, aby požehnali párom rovnakého pohlavia.Postoj cirkevných orgánov v tejto veci zostáva však nejasný. V roku 2021 Kongregácia pre náuku viery po podobnej žiadosti o objasnenie zamietla povoliť takúto prax.Žiadosť bola jednou z mnohých, ktoré dostal pápež pred niekoľkotýždňovým stretnutím vo Vatikáne, ktoré sa bude zaoberať budúcnosťou cirkvi a začne sa v stredu.