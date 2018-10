Pápež František naznačil ochotu navštíviť Severnú Kóreu

Pápež František prijal vo štvrtok na súkromnej audiencii vo Vatikáne juhokórejského prezidenta Mun Če-ina. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 18. októbra (TASR) - Pápež František prijal vo štvrtok na súkromnej audiencii vo Vatikáne juhokórejského prezidenta Mun Če-ina. Podľa jeho úradu pápež naznačil svoju ochotu navštíviť Severnú Kóreu, píše agentúra AP.Mun Če-inaby pápež uskutočnil návštevu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), oznámil úrad juhokórejského prezidenta. Teraz bude nasledovať oficiálne pozvanie od Severnej Kórey.citovala pápeža kancelária Mun Če-ina.Kim Čong-un vyjadril prianie, aby hlava katolíckej cirkvi zavítala do KĽDR, na septembrovom summite s Mun Če-inom. Ak by sa tak stalo, išlo by o vôbec prvú cestu pápeža do Severnej Kórey.KĽDR je oficiálne ateistická krajina, preto prísne kontroluje akékoľvek náboženské aktivity. Odhaduje sa, že v KĽDR žije 800-3000 katolíkov - ide zväčša o starých ľudí, ktorí boli pokrstení ešte pred kórejskou vojnou. Kňazi v krajine oficiálne nepôsobia a bohoslužby, ak sa konajú, vedú laici.