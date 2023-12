Pápež František nechce byť pochovaný vo Vatikáne, ale v blízkosti svojej obľúbenej ikony Madony

Zahraničné cesty sú na pláne

Možnosťou je aj odstúpenie

13.12.2023 (SITA.sk) - Pápež František chce byť pochovaný v rímskej Bazilike Panny Márie Väčšej, a nie vo Vatikáne ako iní pápeži, aby mohol byť v blízkosti svojej obľúbenej ikony Madony.Tvrdí, že voči nej cíti veľkú oddanosť a dodal, že sa už rozhodol, že chce byť pochovaný neďaleko baziliky. „Miesto je už pripravené.“František, ktorý v nedeľu oslávi 87. narodeniny, tiež povedal, že napriek sérii zdravotných ťažkostí tento rok nikdy neuvažoval o rezignácii.Povedal, že na budúci rok má potvrdenú cestu do Belgicka a zvažuje návštevy Polynézie a Argentíny.„Je pravda, že všetky cesty sú momentálne premyslené,“ povedal František pre mexickú televíznu stanicu N+ Televisa. „Ak sú blízko, dajú sa uskutočniť. Ak sú vzdialenejšie, prehodnocujú sa. Existujú limity.“Bol to Františkov prvý rozhovor od nedávnej akútnej bronchitídy, ktorá si vynútila zrušenie cesty do Dubaja na klimatickú konferenciu COP28.Pontifik, ktorému ako mladému odstránili časť pľúc, sa zdal byť v dobrej forme a povedal, že sa už zotavil a cíti sa dobre.Hoci je funkcia pápeža doživotná, František opätovne potvrdil možnosť odstúpenia a povedal, že sa musí pripraviť na každú možnosť.„Prosím Pána, aby som v určitom okamihu povedal dosť, ale vtedy, keď to bude chcieť on," povedal.František už povedal, že ak odíde do dôchodku, ako to urobil Benedikt XVI. v roku 2013, chcel by žiť mimo Vatikánu niekde v Ríme v rezidencii pre kňazov na dôchodku.