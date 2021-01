Pápež František odsúdil útok na Kapitol, tento prípad ho ohromil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František odsúdil násilnú okupáciu Kapitolu priaznivcami amerického prezidenta Donalda Trumpa . Pre taliansku mediálnu spoločnosť Mediaset vyhlásil, že ho prípad "ohromil"."Vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa vydajú po ceste proti spoločnosti, demokracii a všeobecnému dobru. Takéto hnutie treba odsúdiť," povedal pápež.Svätý Otec zároveň dodal, že ľudia sa musia z takýchto prípadov poučiť. "Také už je násilie. Žiadna populácia sa nemôže pochváliť tým, že nebude mať žiadny prípad prejavu násilia. Deje sa to naprieč históriou. Musíme sa z toho poučiť, aby sa to už neopakovalo. Musíme pochopiť, že u skupín ľudí, ktorí nie sú integrovaní do spoločnosti, skôr či neskôr dôjde k výbuchom násilia," vyjadril sa.Násilná okupácia Kapitolu priaznivcami Donalda Trumpa sa stala 6. januára v čase, keď Kongres počítal hlasy Zboru voliteľov, aby formálne potvrdil víťazstvo Joe Bidena v novembrových prezidentských voľbách. Prípad si vyžiadal päť mŕtvych. Medzi obeťami je aj jeden policajt.