Pápež František ostro kritizoval ľudí, ktorí zneužívajú pandémiu pre svoj vlastný profit

8.4.2020 - Pápež František v stredu ostro kritizoval ľudí, ktorí zneužívajú celosvetovú pandémiu koronavírusu, a to, aké utrpenie ľuďom prináša, na vlastné obohacovanie sa. Kritické slová venoval všetkým, ktorí v tejto situácii necitlivo "profitujú na potrebách druhých"."Bože, dotkni sa ich sŕdc a premeň ich," povedal František v rannej homílii. V kázni venovanej Judášovi, ktorý zradil Ježiša, pápež vyslovil presvedčenie, že pokušenie zradiť druhých nie je cudzie žiadnemu človeku.Podľa Františka "všetci máme vo svojom vnútri malého Judáša", ktorý vždy volí medzi lojalitou voči druhým a sebeckým prospechom nás samých. "Každý z nás má aj schopnosť zradiť, zapredať druhých, a zvoliť si svoje záujmy," povedal pápež.Podľa agentúry The Associated Press (AP) František tými, ktorí profitujú na nešťastí ľudí počas pandémie koronavírusu, myslel zrejme príslušníkov talianskych mafiánskych klanov.Talianske médiá totiž začiatkom týždňa informovali o šokujúcich praktikách, prostredníctvom ktorých sa talianski mafiáni snažia necitlivo zarábať na súčasnej situácii.