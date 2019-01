Pápež František potvrdil svoj postoj k celibátu

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 28. januára (TASR) - Pápež František znova vylúčil možnosť zrušenia celibátu katolíckych kňazov. Uviedol však, že je na zváženie, či povoliť vysviacku starších, ženatých mužov v odľahlých komunitách, kde nie je k dispozícii dostatok kňazov.Počas návratu z Panamy, kde sa konali Svetové dni mládeže, František novinárom na palube svojho lietadla povedal, že podľa jeho presvedčenia je kňazský celibát darom pre katolícku cirkev.Vyslovil sa aj proti návrhom, aby sa celibát stal pre kňazov dobrovoľným.Uviedol však, že potreby pastorácie v určitých častiach sveta môžu byť dôvodom pre alternatívne možnosti.Tieto pápežove slová podľa agentúry AP otvoria cestu k diskusii o celibáte v čase príprav na veľké stretnutie biskupov z Amazónie, ktoré sa uskutoční v októbri tohto roku vo Vatikáne.Brazílski biskupi už dávnejšie vyzývajú, aby cirkev zvážila vysviacku takzvaných viri probati - "preverených mužov", ktorí vynikajú vo viere a v mravoch, a hoci sú ženatí, cítia kňazské povolanie. Tí by sa mohli venovať pastorácii vo vzdialených častiach Amazónie či na tichomorských ostrovoch, kde veriaci žijú týždne i mesiace bez možnosti zúčastniť sa na svätej omši. Pápež podľa AP dodal, že tieto možnosti sú predmetom štúdia a analýz teológov.Do Tretieho lateránskeho koncilu v roku 1179 nebol celibát povinnosťou ani pre kňazov západného rítu. Toto rozhodnutie potvrdil aj Druhý vatikánsky koncil, pričom zdôraznil, že prax prvotnej cirkvi, ako aj východných cirkví -- kde vo väčšine z nich nie je zavedený povinný celibát -- ukazuje, že povaha kňazstva sama osebe nevyžaduje život v celibáte.Časť kňazov i veriacich v katolíckej cirkvi sa podľa AP domnieva, že nastal čas pripojiť sa k mnohým katolíckym cirkvám východného obradu. Poukazujú i na to, že pápež Pius XII. už v roku 1951 umožnil, aby bývalí anglikánski či protestantskí kňazi po konverzii na katolicizmus mohli prijať kňazskú vysviacku napriek tomu, že sú ženatí.Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin vlani v rozhovore pre médiá vyjadril presvedčenie, že si treba klásť otázky o celibáte, i keď on sám v tejto veci neočakáva "drastické zmeny. Celibát Parolin označil za "apoštolskú tradíciu" cirkvi.Za posledných niekoľko desaťročí sa kňazstva vzdalo asi 60.000 kňazov - často pre to, aby sa mohli oženiť, uviedla agentúra AP. Veľa kňazov svoje povolanie opustilo aj po tom, ako pápež Pavol VI. v "búrlivých" 60. rokoch odmietol odobriť užívanie antikoncepcie, pričom poukázal na jej vplyv na manželstvo, spoločnosť a morálku.