Pápež František povedie záver rozlúčky s kardinálom Tomkom, jeho pozostatky potom vystavia aj na Slovensku

Svätý Otec vykoná rozlúčkový obrad

Prídu aj slovenskí biskupi

Niekoľkodňová rozlúčka na Slovensku

Pochovaný chcel byť v Košiciach

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Svätý Otec sa osobne zúčastní na poslednej rozlúčke so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom , ktorá budevoZádušnú svätú omšu bude viesť kardinál Giovanni Battista Re, záverečný rozlúčkový obrad vykoná osobne pápež František. Informuje o tom v tlačovej správe Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Hlavný pápežský ceremoniár Mons. Diego Ravelli prostredníctvom Tlačového strediska Svätej stolice informoval, že pohrebnú svätú omšu o 11:00 pri Oltári katedry v zadnej lodi Baziliky sv. Petra bude celebrovať dekan Kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battista Re spolu s kardinálmi, arcibiskupmi a biskupmi.Na záver eucharistického slávenia bude Svätý Otec František predsedať obradu posledného odporúčania (Ultima Commendatio) a rozlúčky (Valedictio).Na slávnosti sa podľa KBS zúčastnia aj slovenskí biskupi. Podľa informácie veľvyslanca SR pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho príde slovenský biskupský zbor do Ríma vládnym špeciálom, ktorý následne prepraví telesné pozostatky zosnulého kardinála Jozefa Tomka do jeho rodnej vlasti.Vo Vatikáne bude pohreb kardinála Jozefa Tomka prebiehať podľa zvyklostí pri pohreboch členov kardinálskeho zboru. Svätej omši pri Oltári katedry v zadnej lodi chrámu zvyčajne predsedá dekan kardinálskeho zboru. Slávi sa v latinčine a taliančine s liturgickými rúchami tmavočervenej farby.Podľa harmonogramu zverejneného Tlačovou kanceláriou Konferencie biskupov Slovenska sa niekoľkodňová rozlúčka Slovenska začnea. Vystavenie pozostatkov, ktorá sa uskutočníBratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský pozýva všetkých uctiť si zosnulého kardinála Tomka.„Vyjadríme našu vďačnosť Pánovi za dar života pána kardinála Jozefa Tomka našimi modlitbami a prosme pre neho o večné šťastie v nebeskom domove aj obetovaním našej osobnej účasti na svätej omši a na svätom prijímaní."Kardinál Tomko žiadal, aby miesto jeho posledného odpočinku bolo v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Vbudú kardinálove pozostatky prevezené naspäť do, kde sa uskutoční verejné uctenieVerejné uctenie bude pokračovať i v, popoludní pozostatky prevezú do Kaplnky sv. Michala.sa ouskutočniaHlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.