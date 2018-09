Pápež František pozdravil účastníkov 13. medzinárodnej vojenskej púte

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. septembra (TASR) – Vrcholom 13. medzinárodnej vojenskej púte do Assisi a do Ríma, ktorú zorganizoval Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov (OS a OZ) SR bola generálna audiencia u pápeža Františka.Na stretnutí, ktoré sa odohralo 19. septembra, prijal Svätý Otec biskupa Františka Rábeka, osobne pozdravil aj Čestnú stráž Ministerstva obrany Slovenskej republiky a niekoľkých vybraných veriacich a kňazov pôsobiacich v štátnej službe.uviedol hovorca Ordinariátu OS a OZ SR Gabriel Benka-Rybár.Účastníci púte, ktorá trvala od 16. do 22. septembra, navštívili všetky štyri veľké rímske baziliky, tiež Baziliku svätého Klementa, Baziliku svätej Praxedy a Baziliku svätého Vavrinca.