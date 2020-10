Pápež František prehovoril o registrovaných partnerstvách. Homosexuáli majú právo žiť v rodine, tvrdí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2020 - Pápež František sa vyjadril, že podľa jeho názoru by sa párom rovnakého pohlavia mali umožniť registrované partnerstvá.Uviedol to v dokumentárnom filme režiséra Jevgenija Afinejevského. Film s názvom Francesco o živote a práci pápeža mal premiéru v stredu na filmovom festivale v Ríme."Homosexuálni ľudia majú právo žiť v rodine," povedal pápež František v dokumente. "Mali by sme vytvoriť zákon o registrovanom partnerstve," konštatovala hlava katolíckej cirkvi. Informuje o tom portál bbc.com.Autor pápežovho životopisu Austen Ivereigh pre BBC povedal, že najnovšie vyjadrenia "ho neprekvapili". "Takýto postoj mal ako arcibiskup Buenos Aires," uviedol Ivereigh. "Vždy odmietal manželstvá párov rovnakého pohlavia. Ale bol presvedčený, že cirkev by mala obhajovať registrované partnerstvá, aby mali právnu ochranu," dodal.