Pápež František prekonal chrípku, kontrola vylúčila akékoľvek dýchacie problémy

26.11.2023 (SITA.sk) - Pápež František podstúpil v sobotu v rímskej nemocnici Gemelli kontrolné vyšetrenia po tom, čo predtým prekonal chrípku. Kontrola však vylúčila akékoľvek dýchacie problémy, uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni Vatikán predtým oznámil, že pontifik z dôvodu chrípky zrušil audiencie. František by mal na budúci týždeň v piatok odcestovať do Dubaja v Spojených arabských emirátoch na klimatickú konferenciu COP28, ktorá potrvá od 30. novembra do 12. decembra.Pápež, ktorý bude mať na budúci mesiac 87 rokov, strávil v apríli tri dni v nemocnici Gemelli pre bronchitídu.Mal vtedy ťažkosti s dýchaním, no po intravenóznom podaní antibiotík bol prepustený. V tej istej nemocnici pobudol predvlani desať dní po operácii čreva.Keď pápež František v nedávnom rozhovore dostal otázku týkajúcu sa jeho zdravotného stavu, vtipne odvetil: „Vidíte, stále som nažive.“