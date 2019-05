Pápež František pricestoval do Bulharska na trojdňové balkánske turné

Na snímke druhý sprava pápež František, vpravo bulharský premiér Bojko Borisov počas privítania po prílete na letisku v Sofii 5. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 5. mája (TASR) - Pápež František pricestoval v nedeľu do Bulharska, čím začína trojdňovú návštevu Balkánu. V rámci tohto turné urobí ústretové gesto voči pravoslávnym kresťanom a uctí si aj pamiatku Matky Terezy z Kalkaty, približuje agentúra DPA.Na letisku v hlavnom meste Sofia privítal najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi bulharský premiér Bojko Borisov spolu so štyrmi deťmi v ľudovom kroji.František má počas dňa v pláne stretnúť sa s patriarchom bulharskej pravoslávnej cirkvi biskupom Neofytom a potom sa pomodliť v pravoslávnom chráme. V pondelok pápež navštívi jeden utečenecký tábor a navštívi mesto Rakovski, kde pre vyše 200 detí odslúži omšu spojenú so svätým prijímaním. Po návrate do Sofie sa zúčastní na ekumenických bohoslužbách, sumarizuje DPA.V utorok František bude vo svojom balkánskom turné pokračovať cestou do Severného Macedónska. V jeho metropole Skopje navštívi svätyňu zasvätenú Matke Tereze, ktorá sa v tomto meste v roku 1910 narodila. Stretne sa tiež s ľuďmi, o ktorých sa starajú sestry z rehoľného rádu Matky Terezy Misionárky Lásky. V roku 2016 vyhlásil pápež František Matku Terezu za svätú.František je v poradí druhým pápežom, ktorý navštívil Bulharsko od roku 2002, keď tam zavítal Ján Pavol II. Pre Severné Macedónsko je návšteva najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi vôbec prvou.František príde do Skopje len dva dni po druhom kole severomacedónskych prezidentských volieb.