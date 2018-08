Pápež František pricestoval na dvojdňovú návštevu Írska

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 25. augusta (TASR) - Pápež František pricestoval v sobotu na dvojdňovú návštevu Írska. Ide o prvú návštevu pápeža v tejto krajine po takmer 40 rokoch. Počas nej by mala dominovať téma sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi.Očakáva sa, že pápež sa stretne s obeťami zneužívania a bude mať "množstvo príležitostí", aby sa k tejto téme vyjadril, uviedol Vatikán.Pápež František požiadal v pondelok o odpustenie za škandály so zneužívaním detí v rámci katolíckej cirkvi a pripustil, že bolesť obetí "bola dlho ignorovaná, uchovávaná v tajnosti alebo zamlčiavaná".Cesta Františka do Írska podľa dublinského arcibiskupa Diarmuida Martina prichádza v čase zvýšených obáv o budúcnosť cirkvi v Írsku i mimo neho. Martin v tejto súvislosti vyjadril nádej, že pápež bude otvorene hovoriť o "temnote" z minulosti, no tiež sa jasne vyjadrovať o budúcnosti.Martin uviedol, že počet obetí bol "nesmierny", a priznal, že škandály zapríčinili "hlboko zakorenenú nevôľu" voči cirkevným lídrom, ktorí napomáhali zneužívaniu a snažili sa chrániť.Vatikán vyjadril nedávno "zahanbenie a žiaľ" v súvislosti s kritickou správou veľkej poroty o rozsiahlom pohlavnom zneužívaní detí katolíckymi kňazmi v šiestich diecézach v americkom štáte Pensylvánia.