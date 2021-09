Pápež František prijal na osobnej audiencii filantropa Milana Fiľa. Odovzdal mu tento dar

ECO – INVESTMENT a.s.

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Mimo oficiálne zverejnený program sa v utorok popoludní stretol Svätý Otec František aj s podnikateľom a filantropom Milanom Fiľom. V priestoroch arcibiskupstva v Košiciach mu Milan Fiľo počas osobnej audiencie odovzdal dar v podobe slovenského krištáľu, ktorý symbolizuje najvyššiu čistotu. Vyrobili ho slovenskí sklári v Lednických Rovniach, ktorí sa remeslu venujú už takmer 130 rokov."Osobné stretnutie so Svätým otcom je veľká česť a hlboko si jeho prijatie vážim. Pápežovi som zaželal najmä zdravie, veľa síl pri napĺňaní poslania prinášať lásku a nádej miliónom veriacich na celom svete," povedal prezident spoločnosti ECO – Investment a.s. Milan Fiľo.Podnikateľ Milan Fiľo je známy svojimi charitatívnymi aktivitami. Nie len v Ružomberku, kde je spolumajiteľom závodu Mondi SCP, podporuje zdravotníctvo, kultúru a vzdelávanie na celom Slovensku i v zahraničí.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis