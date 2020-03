Pápež František prijal rezignáciu francúzskeho kardinála, ktorý údajne kryl zneužívanie skautov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.3.2020 (Webnoviny.sk) - Pápež František v piatok prijal rezignáciu francúzskeho kardinála a lyonského arcibiskupa, ktorého uznali vinným a neskôr zbavili viny z krytia sexuálneho zneužívania detí pedofilným kňazom. Philippe Barbarin sa na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde sa už označuje ako emeritný arcibiskup, poďakoval svojim veriacim a odkázal im, aby "dôsledne nasledovali Ježiša". Pápež v piatok nevymenoval arcibiskupovho nástupcu, Vatikán len v krátkom stanovisku uviedol, že prijali jeho demisiu.Šesťdesiatdeväťročný Barbarin ponúkol svoju rezignáciu pápežovi, keď ho súd v marci 2019 odsúdil za to, že nenahlásil polícii kňaza, ktorý zneužíval chlapcov, a dal mu šesťmesačný podmienečný trest, ale pápež ju odmietol s tým, že chce počkať na výsledok odvolania.Umožnil však Barbarinovi prenechať vedenie jeho arcidiecézy jeho zástupcovi. Po tom, ako ho v januári súd oslobodil, Barbarin predložil pápežovi svoju demisiu znova. Ako uviedol, dúfa, že jeho odchod umožní cirkvi v Lyone "otvoriť novú kapitolu" s novým vedením.Konferencia francúzskych biskupov oznámila, že dočasným správcom arcidiecézy bude až do vymenovania nového arcibiskupa naďalej monsignor Michel Dubost.Barbarin čelil obvineniam, že nenahlásil úradom bývalého kňaza Bernarda Preynata, ktorý po viac ako dve desaťročia zneužíval mladých skautov. Muž je podozrivý zo zneužitia približne 75 chlapcov, no jeho výpoveď naznačuje, že by celkový počet mohol byť aj vyšší. Preynat, ktorý čelí 10 rokom väzenia, počas svojho procesu vypovedal, že jeho nadriadení o jeho správaní vedeli. Barbarin počas odvolacieho procesu povedal, že pri riešení prípadu postupoval podľa inštrukcií Vatikánu, a naznačil, že nemohol urobiť viac.