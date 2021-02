Pápež František prvýkrát v histórii vymenoval do úradu podtajomníčky Synody biskupov ženu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František po prvý raz v histórii vymenoval do úradu podtajomníčky Synody biskupov ženu. Stala sa ňou rehoľníčka Nathalie Becquart z Francúzska, ktorá bola od roku 2019 konzultantkou synody. Prináleží jej tak hlasovacie právo v orgáne, ktorý radí pápežovi a diskutuje o najkontroverznejších otázkach v rímskokatolíckej cirkvi.Generálny sekretár synody Mario Grech povedal, že rozhodnutie pápeža je dôkazom, že "dvere sú otvorené".Pápež je podľa neho naklonený väčšej účasti žien na procesoch rozhodovania v cirkvi. John McManus z BBC uviedol, že to nemá nič spoločné s vysvätením žien do kňazského stavu, hoci niektorí kritici budú tvrdiť, že je to ďalší krok k tomuto cieľu.Druhým novým podtajomníkom synody sa stal španielsky kňaz Luis Marín de San Martín. Synoda sa v uplynulých rokoch zaujímala napríklad o to, ako bude cirkev zaobchádzať s rozvedenými katolíkmi. Pápež František nedávno upravil cirkevný zákon, ktorý umožňuje ženám robiť viac vecí počas omše. Vlani vymenoval šesť žien do rady, ktorá dozerá na financie Vatikánu.