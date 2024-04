Pápež František sa odchýlil od prísahy mlčanlivosti, odhalil dôverné podrobnosti o ovplyvňovaní kardinálov a hlasovania

Podrobnosti o hlasovaní

Nechcú cudzieho pápeža

Zdravie ako prekážka

2.4.2024 (SITA.sk) - Pápež František v knižnom rozhovore zverejnenom v utorok odhalil politické „manévre“ používané na ovplyvňovanie hlasovania počas dvoch ostatných volieb pápežov.Zároveň poprel, že by plánoval reformovať proces pre budúce konkláve. Dôverné odhalenia sú obsiahnuté v knihe „Následník: Moje spomienky na Benedikta XVI. “, v ktorej súčasný pontifik pochádzajúci z Argentíny odkrýva svoj vzťah so zosnulým nemeckým pápežom i ďalšie vatikánske záležitosti.Kniha, napísaná ako rozhovor s korešpondentom španielskeho denníka ABC Javierom Martínezom-Brocalom, prichádza v chúlostivom období pre 87-ročného Františka. Chatrné zdravie pápeža vyvoláva otázky o tom, ako dlho zostane vo funkcii, či by mohol nasledovať krok Benedikta XVI. a odstúpiť a kto by ho prípadne mohol nahradiť.V knihe František prezradil predtým dôverné podrobnosti o konkláve v roku 2005, ktoré zvolilo Benedikta XVI. za pápeža, a tiež o hlasovaní v roku 2013, v ktorom bol zvolený on sám. František uviedol, že sa mohol odchýliť od prísahy mlčanlivosti vzťahujúcej sa na kardinálov, pretože je pápežom.František povedal, že v roku 2005, sa ho kardináli snažili „využiť“, aby zablokovali voľbu Benedikta - vtedajšieho kardinála Josepha Ratzingera. Zámerom podľa Františeka nebolo zvoliť jeho, ale skôr vynútiť si kompromisného kandidáta po vyradení Ratzingera z kandidatúry.„Potom mi povedali, že nechcú ,cudzieho' pápeža, inými slovami, netalianskeho,“ povedal František. Podotkol, že tento proces nebol ani tak o tom, že kardinálov inšpiruje Duch Svätý, ako skôr to bol chladný a tvrdý politický kalkul.František povedal, že v roku 2005 ukončil spomenutý „manéver“ tým, že oznámil, že neprijme funkciu pápeža. Následne bol do nej zvolený Ratzinger. „On bol jediný, kto mohol byť v tej chvíli pápežom,“ povedal František a dodal, že aj on hlasoval za Ratzingera.V roku 2013, po Benediktovej rezignácii, došlo podľa Františka aj k politickým manévrom. František, ktorý bol v tom čase kardinál Jorge Mario Bergoglio, povedal, že si to uvedomil až potom, čo sa za ním združovali kardináli, otravovali ho otázkami o cirkvi v Latinskej Amerike a naznačovali, že získava podporu.Povedal, že mu konečne došlo, že by mohol byť pápežom, keď za ním 13. marca po obede, tesne pred posledným hlasovaním, pribehol španielsky kardinál Santos Abril y Castelló.Položil Bergogliovi otázku týkajúcu sa jeho zdravotnej spôsobilosti prevziať fyzickú náročnosť pápežstva, keďže oponenti predtým zjavne upozorňovali na jeho zdravie ako možnú prekážku jeho zvolenia.„Eminencia, je pravda, že vám chýbajú pľúca?“ opýtal sa Abril. František mu odpovedal, že mu odstránili časť pľúc po infekcii dýchacích ciest. Keď kardinála ubezpečil, že operácia prebehla pred viac ako 50 rokmi, spomenul si, ako Abril poznamenal: „Ach, tie manévre na poslednú chvíľu…“František v rozhovore zároveň poprel klebety, že plánuje akúkoľvek reformu pravidiel konkláve pre budúce voľby pápeža.