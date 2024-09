Pápež František sa vyjadril k americkým prezidentským voľbám. Čo si myslí o Trumpovi a Harrisovej?

14.9.2024 (SITA.sk) - Pápež František sa kriticky vyslovil o oboch amerických prezidentských kandidátoch, pretože v oblasti migrácie a potratov je podľa hlavy katolíckej cirkvi ich politika proti životu. Ani kandidáta republikánov Donalda Trumpa ani uchádzačku o post šéfky Bieleho domu za demokratov Kamalu Harrisovú však pápež nespomenul menom.Trump sľubuje masívne deportácie migrantov a Harrisová dôrazne obhajuje právo na interrupciu. Na tlačovej konferencii na palube pápežského lietadla počas návratu do Ríma z návštevy štyroch ázijských krajín Františka požiadali, aby poradil americkým katolíkom pred prezidentskými voľbami.Pápež povedal, že migrácia je právo opísané v Písme a že každý, kto sa neriadi biblickou výzvou na prijatie cudzinca, sa dopúšťa „ťažkého hriechu“. Otvorene vyslovil aj svoj názor na interrupcie.„Urobiť potrat znamená zabiť ľudskú bytosť. Môže sa vám to slovo páčiť alebo nie, ale je to zabíjanie,“ povedal.Na otázku, čo by mali voliči robiť vo voľbách, František odpovedal: „Človek by mal voliť a pritom voliť menšie zlo". „Kto je menšie zlo, tá žena alebo ten muž? Neviem," dodal. Voliť podľa neho má každý podľa svojho individuálneho svedomia.Kampane Harrisovej a Trumpa na žiadosti tlačovej agentúry The Associated Press o komentár hneď nereagovali.