Pápež František: Som diabol, v porovnaní s Jánom Pavlom II.

Pápež František pricestoval na štvordňovú návštevu Pobaltia. V Litve strávi dva dni, po jednom potom v Lotyšsku a v Estónsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vilnius 22. septembra (TASR) - Pápež František na návšteve Litvy vyzval v sobotu obyvateľov tejto pobaltskej krajiny, ktorí desaťročia znášali sovietsku a nacistickú okupáciu, vyhnanstvo aj popravy, aby sa stali vzorom solidarity vo svete rozštiepenom netoleranciou.Desaťtisíce Litovčanov zdravili lemovali úzke uličky Starého mesta v metropole Vilnius a zdravili pápeža Františka, keď v papamobile prechádzal okolo nich. Takéto veselé privítanie muselo tešiť pápeža, ktorého trápia nové odhalenia v dlho sa vlečúcom škandále okolo sexuálneho zneužívania detí kňazmi, napísala agentúra AP.Silnejúcu krízu dôveryhodnosti cirkvi však nebolo cítiť v uliciach Vilniusu, ktoré zaplnili okrem Litovčanov aj Poliaci. Tí pricestovali v plných autobusoch.Litva je Františkovou prvou zastávkou na jeho náročnej štvordňovej ceste po pobaltských krajinách - zavíta aj do Lotyšska a Estónska. V Litve chce povzbudiť veriacich a takisto osláviť 100. výročie vyhlásenia nezávislosti pobaltského regiónu, informovala agentúra AP.Po sobotňajšom prílete do litovského hlavného mesta Vilnius František pred prezidentským palácom uviedol, že až do príchoduv 20. storočí bola Litva mierovým domovom rôznych národnostných a náboženských skupín.Pápež dodal, že dnešný svet ovplyvňujú politické sily, ktoré využívajú strach na ospravedlnenie násilia a vyháňanie iných ľudí - narážal tým na protiprisťahovalecky zamerané populistické a krajne pravicové skupiny v Európe aj mimo nej.Františka prijala litovská prezidentka a bývalá európska komisárka Dalia Grybauskaite. Vyjadrila mu vďačnosť za to, že si uctí obete holokaustu v tejto pobaltskej krajine. František totiž v nedeľu navštívi pamätné miesto v židovskom gete vo Vilniuse, na 75. výročie jeho konečnej likvidácie.Prezidentka Grybauskaite povedala:Práve 23. septembra 1943 zvyšných obyvateľov židovského geta vo Vilniuse popravili alebo poslali do existujúcich koncentračných táborov v krajinách okupovaných armádou nacistického Nemecka.Po návšteve prevažne katolíckej Litvy pápež v pondelok zavíta do Lotyšska, ktoré je skôr protestantskou krajinou, a v utorok sa presunie do Estónska, kde sa väčšina obyvateľov nehlási k žiadnemu vierovyznaniu.Pápež ešte počas letu do Litvy novinárom povedal, že jeho meno a povesť trochav porovnaní s Jánom Pavlom II., aspoň u Poliakov.František dostal knihu o tomto bývalom pápežovi, ktorej autorom je poľský fotograf Grzegorz Galazka. Pri preberaní veľkej publikácie s Jánom Pavlom II. na obale František zažartoval:Galazka ho so smiechom okamžite opravil:Františkov žart zrejme naznačoval, že má ohováračov, predovšetkým medzi konzervatívnymi katolíkmi, ktorí túžia po doktrinárskejšom výkone pápežského úradu, ako to bolo za Jána Pavla a emeritného pápeža Benedikta XVI.Kritika Františka zo strany konzervatívcov v poslednom období silnie, pretože cirkvou otriasajú škandály okolo sexuálneho zneužívania detí kňazmi. Rozruch spôsobuje aj to, že František umožnil rozvedeným ľuďom, ktorí znovu uzavreli civilné manželstvo, prijímať sviatosť.