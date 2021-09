Pápež František využíva počas návštevy Slovenska elektrické vozidlá ŠKODA ENYAQ iV

ŠKODA AUTO Slovensko poskytla pápežovi Františkovi pri jeho návšteve Slovenska dve špeciálne upravené vozidlá ŠKODA ENYAQ iV



13.9.2021 (Webnoviny.sk) -Bratislava 13. september 2021 – Pápežská delegácia na čele so Svätým Otcom Františkom bude počas návštevy Slovenska využívať na svoju prepravu dva elektromobily ŠKODA ENYAQ iV. Bezemisnú jazdu na čisto elektrickom SUV doplnia aj dve vozidlá ŠKODA KAROQ, ktoré pri príležitosti návštevy pápeža poskytla Apoštolskej nunciatúre na Slovensku spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko. Všetky autá prešli špeciálnou úpravou na základe špecifikácií požadovaných Vatikánom."Návšteva Svätého Otca v ktorejkoľvek krajine vo svete je mimoriadna udalosť a prináša so sebou nádej, ktorá je potrebná obzvlášť v týchto časoch. O to viac si ceníme, že nám Apoštolská nunciatúra na Slovensku prejavila dôveru a značka ŠKODA AUTO tak môže po návšteve Írska v roku 2018 opäť zabezpečovať prepravu pápeža Františka, tentoraz počas jeho pobytu na Slovensku. Pre účely mobility Svätého Otca sme pápežskej delegácii poskytli dva špeciálne upravené modely elektrického SUV ŠKODA ENYAQ iV. Bezemisnú a ekologickú jazdu na čisto elektrickom SUV doplnia aj dve vozidlá ŠKODA KAROQ," hovorí Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Všetky automobily spĺňajú tie najvyššie štandardy v oblasti bezpečnosti, pričom ŠKODA ENYAQ iV je podľa testov Euro NCAP jedným z najbezpečnejších vozidiel z hľadiska ochrany posádky vo svojej triede.Vozidlá určené pre pápežskú delegáciu sú špeciálne upravené podľa požiadaviek Vatikánu . Aby návštevníci podujatí mohli na Svätého Otca lepšie vidieť, štandardne tónované zadné okná sú nahradené priehľadným sklom. Na predných blatníkoch na strane spolujazdca sú umiestnené chrómované držiaky, ktoré počas ciest nesú vatikánsku vlajku. Na krytoch vonkajších zrkadiel sa zas nachádza oficiálne logo pápežovej návštevy na Slovensku. Súčasťou požiadaviek Vatikánu bola tiež inštalácia dodatočného madla v interiéri vozidiel pre komfortnejšie vystupovanie. Všetky autá sú v čiernej metalíze a majú čierny interiér.Hlava katolíckej cirkvi cestuje v špeciálne upravených vozidlách tradičného českého výrobcu už po druhý raz. Značka ŠKODA AUTO poskytla Svätej stolici štyri modely ŠKODA RAPID SPACEBACK počas dvojdňovej návštevy pápeža Františka v Írsku v rámci Svetového stretnutia rodín v roku 2018 v Dubline.Informačný servis