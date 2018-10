Pápež František vyzval ľudí k tolerancii a varoval pred populizmom

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 24. októbra (TASR) - Pápež František v utorok vyzval k tolerancii voči utečencom a varoval pred populizmom, poukazujúc na hrôzy z čias vlády nemeckého nacistického diktátora Adolfa Hitlera. Napísala o tom agentúra DPA.Podľa pápeža by sa mladí ľudia mali oboznámiť s históriou svetových vojen z 20. storočia, aby neurobili tie isté chyby a aby vedeli, ako sa populizmus šíri.Pápež sa v utorok zúčastnil uvedenia knihy s názvom Zdieľanie múdrosti času (Sharing the Wisdom of Time), ktorá obsahuje príbehy starších ľudí z celého sveta. Predslov knihy napísal samotný pápež František, informoval portál Vatican News.Na audiencii v patristickom inštitúte Augustinianum v Ríme František odpovedal na otázky účastníkov. Ponúkol analýzu populizmu a odkazu svetových vojen po tom, čo mu staršia žena povedala, že sa cíti zdrvená z vyhrocujúcich sa postojov voči utečencom.Pápež povedal, že Biblia nás učí prívetivosti k migrantom. Poznamenal však, že vlády majú právo stanoviť limity ohľadom prisťahovalectva.dodal pápež.