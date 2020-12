Pápež František vyzval veriacich k pomoci chudobným

Pápež František pri príležitosti celebrovania štvrtkovej polnočnej omše v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne vyzval veriacich k pomoci chudobným a pripomenul, že sám Ježiš sa narodil ako chudobný vydedenec. Informovala o tom agentúra Reuters.





Tohtoročná bohoslužba bola pre protikoronavírusové obmedzenia komornejšia - zúčastnilo sa jej menej ako sto ľudí, vrátane niekoľkýcz kardinálov a biskupov, a konala sa skôr.Polnočná vianočná omša sa zvyčajne slúži v hlavnej chrámovej lodi s účasťou až 10.000 veriacich, prítomní bývajú členovia diplomatického zboru z takmer 200 krajín sveta. Tentoraz sa veriaci zmestili do zadnej časti svätostánku. Omša začala o dve hodiny skôr, už o 19.30 h, aby skončila predtým, než začne v Taliansku od 22.00 h platiť nočný zákaz vychádzania.Pápež v homílii povedal, že Vianoce by mali každého prinútiť, aby premýšľal o "našej nespravodlivosti voči toľkých našim bratom a sestrám", namiesto toho, aby sa oddával "nekonečnej túžbe po majetku a pominuteľnom potešení". "Boh medzi nás prišiel v chudobe a v núdzi, aby nám povedal, že keď budeme slúžiť chudobným, preukážeme tak lásku k nemu," povedal 84-ročný pápež, ktorý vo štvrtok odslúžil svoju ôsmu vianočnú omšu.V piatok prednesie hlava katolíckej cirkvi tradičné požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu). Výnimočne tak urobí vo vnútri Apoštolského paláca, aby sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu zabránilo zhlukovaniu davov veriacich.