Pápež František vyzýva Talianov, aby mali viac detí. Mať domáce zviera namiesto potomka je forma sebectva

12.5.2023 (SITA.sk) - Pápež František sa v piatok pripojil ku konzervatívnej talianskej premiérke Giorgii Meloniovej a povzbudzoval Talianov k tomu, aby mali viac detí.Pontifik odsúdil finančnú neistotu, ktorej čelia mladé páry, a taktiež „sebecké a egoistické“ rozhodnutia, ktoré viedli k rekordne nízkej pôrodnosti ohrozujúcej ekonomiku Talianska v budúcnosti.František vyzval na konkrétne politické kroky na zvrátenie „demografickej zimy“, pričom poznamenal, že v minulom roku Taliansko zaznamenalo pokles počtu obyvateľov približne na úrovni populácie mesta Bari, v ktorom žije zhruba 320-tisíc ľudí.Pápež vyzval, aby putovali finančné prostriedky na pomoc párom pri zakladaní rodín, pričom povedal, že je potrebné „zasadiť budúcnosť“ s nádejou.„Nerezignujme na sterilnú hlúposť a pesimizmus,“ povedal František na výročnom stretnutí prorodinných organizácií. „Neverme, že história je už daná a že nemožno urobiť nič pre zvrátanie trendu.“Taliansko zaznamenalo minulý rok rekordne nízky počet živonarodených detí - dovedna 392 598, čo v kombinácii so zvýšeným počtom úmrtí (713 499) urýchlilo demografický trend, ktorý hrozí zrútením systému sociálneho zabezpečenia v krajine.Vláda premiérky Giorgie Meloniovej podporuje kampaň na podporu aspoň 500-tisíc pôrodov ročne do roku 2033, čo je podľa demografov nevyhnutné na zabránenie kolapsu ekonomiky.Meloniová sa minulý rok dostala k moci v rámci prorodinnej kampane „Boh, rodina, vlasť“ a jej vláda navrhla množstvo opatrení, ktoré sa snažia povzbudiť rodiny, aby mali viac detí, keďže miera pôrodnosti v Taliansku na úrovni 1,24 dieťaťa na ženu patrí medzi najnižšie na svete.Pápež František už vlani generálne poznamenal, že ľudia, ktorí sa rozhodnú mať domáce zvieratá namiesto detí, konajú sebecky.„Dnes vidíme určitú formu sebectva. Vidíme, že niektorí ľudia nechcú mať dieťa. Niekedy majú jedno, a to je všetko. Majú psy a mačky, ktoré nahrádzajú deti,“ povedal pápež a poukázal na krajiny s klesajúcou pôrodnosťou.V tých je podľa neho populárny trend, že „ľudia nechcú mať deti, alebo len jedno a nie viac“, čo je podľa neho „ďalší z fenoménov kultúrnej degradácie“.