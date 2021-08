Pápež František zasadne počas návštevy Prešova do liturgického priestoru s Kristovým krížom (foto)

Príchod množstva veriacich

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Centrom liturgického diania počas slávenia svätej liturgie pápežom Františkom v Prešove bude Kristov kríž. Typický gréckokatolícky kríž s tromi priečnymi ramenami, ktorý je symbolicky povýšený a podopretý rukami, ktoré obdarovávajú, sa bude vypínať na vrchole pódiového komplexu, na ktorom bude pápež František sláviť Božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, na ktorej ohlási homíliu.Liturgický priestor bude takmer 30 metrov široký, 15 metrov hlboký a bude sa týčiť do výšky približne 13 metrov. Jeho architektonický návrh pochádza z dielne Petra Marcinka z Prešova, ktorý sa podieľal aj na architektonickom návrhu liturgického priestoru počas návštevy sv. Jána Pavla II. v Prešove v roku 1995. Informoval o tom hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Do metropoly Šariša zavíta Svätý Otec František v utorok 14. septembra. Na priestranstve pred mestskou športovou halou sa očakáva príchod takmer 50-tisíc veriacich. Ako pripomenul Pavlišinovič, deň návštevy pápeža v Prešove je v liturgickom kalendári významný sviatok Povýšenie svätého Kríža.Symbolika pripravovaného liturgického priestoru sprítomňuje podstatu sviatku, ktorého vznik sa datuje do 4. storočia po Kristovi. Od roku 335 východná cirkev slávi každoročne 13. septembra spomienku na posviacku Chrámu Pánovho Vzkriesenia a 14. septembra Sviatok Povýšenia svätého Kríža.Povýšenie svätého Kríža sa liturgicky koná počas rannej modlitby utierne. Menší ikonografický drevený kríž, s výškou približne 50 centimetrov, bude slávnostne ozdobený a uložený na malom stolíku v prednej časti liturgického priestoru. Tento povýšený svätý Kríž si uctí trojnásobným uklonením aj Svätý Otec František. Súčasťou liturgického priestoru bude aj kópia ikony klokočovskej Presvätej Bohorodičky, ktorá pred 351 rokmi zázračne slzila.„Ikona bola súčasťou púte gréckokatolíkov do Ríma, kde si ju počas slávenia svätej omše v Bazilike sv. Petra v Ríme osobitne uctil aj pápež František a v súkromí požehnal nové korunky pre Ježiša Krista a Bohorodičku. Aj v Prešove jej bude patriť čestné miesto na pravej strane liturgického priestoru,“ doplnil Pavlišinovič.Liturgická farba počas slávenia v tento deň bude červená. „Symbolizuje Kristovu obetu, ktorú nekrvavo bude sprítomňovať na oltári Svätý Otec František a všetci s ním zjednotení biskupi a kňazi. Táto farba je však aj symbolom mučeníctva biskupov a kňazov gréckokatolíckej cirkvi, ktorí v 50. rokoch minulého storočia boli štátnym aparátom neprávom odsúdení,“ pripomenul Pavlišinovič smrť blahoslavených biskupov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka či rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku vo väzení, alebo na jeho následky.„Iní boli s celými rodinami násilne vyvlečení do českého pohraničia, kde museli vykonávať rôzne práce,“ dodal.Pri slávení svätej liturgie počas návštevy Svätého Otca v Prešove nebude chýbať ani ikonostas „Nepôjde však o úplný ikonostas, ale o základné dve ikony – ikonu Krista Učiteľa a ikonu Presvätej Bohorodičky s malým Ježišom v náručí,“ uviedol hovorca.Dodal, že dve hlavné ikony budú vernými fotokópiami hlavných ikon z dreveného chrámu v Kožanoch, ktorý bol postavený v roku 1760 a ikonostas bol skonštruovaný krátko nato.