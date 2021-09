Pápež František zviditeľnil podľa europoslancov spoločenské témy, ktoré slovenskí politici prehliadajú

Kritický k prejavom nacionalizmu

18.9.2021 (Webnoviny.sk) - Návštevu pápeža Františka na Slovensku považujú europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy. Zhodli sa na tom viacerí poslanci Európskeho parlamentu , ktorých oslovila agentúra SITA. Miriam Lexmann (KDH/EPP) naznačila, že svojou návštevou chcel pápež František naznačiť, že Slovensko má svoje miesto v strede Európy.„Bohatstvo histórie, pestrá kultúra či zmysel pre posvätno sú silnou devízou nášho národa. Keď si toto uvedomíme a budeme podľa výzvy Svätého Otca zakorenení v princípoch a zároveň otvorení dialógu, môžeme spoločne vytvárať veľké diela doma i vo svete,“ uviedla europoslankyňa. Dodala, že výzvy, ktoré pápež adresoval, nesmú ostať iba slovami.Europoslanec Martin Hojsík (PS/RE) označil návštevu pápeža za výnimočnú a podotkol, že sa na Slovensku zdržal omnoho dlhšie než v Maďarsku. Zdôraznil, že Svätý Otec je dlhodobo veľmi kritický k prejavom nacionalizmu a neznášanlivosti, a toto bol spôsob, akým to v symbolickej rovine jasne ukázal.„Pápež František prišiel s odkazom lásky k blížnemu a pomoci. Navštívil Rómky a Rómov, varovným prstom poukázal na našu neochotu pomáhať ľuďom v núdzi, vrátane imigrantov. Slovensko sa musí otvoriť dovnútra i navonok,“ povedal europoslanec.Vyzdvihol aj to, že pápež podobne ako prezidentka Zuzana Čaputová upozorňuje na problém klimatickej krízy a vyzýva na ochranu planéty. Michal Šimečka (PS/RE) upozornil, že pápež František využil svoj rešpekt a autoritu, aby zviditeľnil spoločenské témy, ktoré ovplyvňujú životy konkrétnych ľudí, no politici ich prehliadajú.„Vo svojich prejavoch zdôrazňoval význam solidarity, podpory pre vylúčené komunity, ale aj boja proti korupcii či klimatickej kríze. Vládu a celé politické spektrum to zaväzuje neponechať tieto témy na okraji záujmu a začať na nich tvrdo pracovať,“ povedal Šimečka.Europoslanec dodal, že dúfa, že posolstvá pápeža zarezonujú u slovenských politikov a tí prestanú národ skúšaný koronakrízou traumatizovať neustálymi konfliktmi.Europoslanec Michal Wiezik (Spolu/EPP) označil pápeža za morálnu autoritu pre veriacich aj neveriacich, ktorá pripomína, že je povinnosťou postaviť sa za prírodu.„Pápež v príhovore povedal, že príroda neodpúšťa. V súčasnej situácií nám príroda naozaj ďalšie vypúšťanie emisií či ďalšie odlesňovanie neodpustí. Stav prírody je objektívny, nezávislý od našich politických kompromisov. Výzva, ktorej čelíme, je komplexná, komplexné musia byť aj riešenia,“ povedal Wiezik. Monika Beňová (Smer-SD/S/D) konštatuje, že pápež sa počas svojich príhovorov snažil prihovoriť každému Slovákovi a hovoril o zmieri a potrebe kompromisu.„To považujem za dôležité posolstvo aj smerom k viacerým ultrakonzervatívnym politikom na Slovensku, ktorí sa snažia rozoštvávať našu spoločnosť opakovaným otváraním kultúrno-etických otázok a nezmyselnými snahami o obmedzovanie práv žien,“ povedala europoslankyňa.Dodala, že pápež cestuje pomerne málo, preto je každá jeho návšteva zaujímavá z hľadiska diplomacie a prestíže krajiny.Poslanec EP Eugen Jurzyca (SaS/ECR) konštatuje, že návšteva Svätého Otca zviditeľnila Slovensko. Pápež František podľa neho dokázal reagovať na rozdeľujúce otázky konštruktívne a neurážlivo.„Svet sa mení a mení sa čoraz rýchlejšie. To si vyžaduje zmeny v živote jednotlivcov aj organizácií, napríklad firiem či štátov. Aj cirkví. Pápež František je človek, ktorý pomôže katolíckej cirkvi tieto zmeny zrealizovať rýchlejšie,“ uzavrel.Svätý Otec navštívil Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Počas svojej misijnej cesty navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín-Stráže.