Pápež hodlá navštíviť Severnú Kóreu na budúcu jar, tvrdí Soul

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 15. októbra (TASR) - Pápež František hodlá navštíviť Severnú Kóreu na budúci rok na jar. Bez uvedenia zdroja to vyhlásil šéf juhokórejskej vládnucej Demokratickej strany Kórey (DPK) I Hä-čchan, ktorého v pondelok citovala agentúra Jonhap. Severokórejský vodca Kim Čong-un nedávno pozval pápeža do svojej krajiny.uviedol I Hä-čchan na stretnutí s vedením svojej strany. František vo štvrtok prijme na súkromnej audiencii vo Vatikáne juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, ktorý mu má odovzdať oficiálne pozvanie od Kim Čong-una.Vodca vyjadril prianie, aby hlava katolíckej cirkvi zavítala do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) na septembrovom summite s Mun Če-inom. Ak by sa tak stalo, išlo by o vôbec prvú cestu pápeža do KĽDR. Juhokórejská katolícka cirkev pozvanie uvítala a vyjadrila nádej, že sa vzťahy medzi Vatikánom a Pchjongjangom zlepšia.Mun navštívi Vatikán v stredu a vo štvrtok v rámci svojej deväťdňovej cesty po Európe, na ktorej je od soboty. Zavíta aj do Francúzska, Talianska, Belgicka a Dánska.František opakovane vo svojich verejných modlitbách vyzýva na zmierenie oboch Kóreí.Podobné pozvanie pre bývalého pápeža Jána Pavla II. nasledovalo aj po medzikórejskom summite v roku 2000, žiadna návšteva sa však podľa agentúry AP nekonala. Vatikán si totiž ako podmienku pre jej konanie dal súhlas severokórejského vedenia s pôsobením katolíckych kňazov v KĽDR.Severná Kórea je oficiálne ateistická krajina, preto prísne kontroluje akékoľvek náboženské aktivity. Odhaduje sa, že v KĽDR žije 800-3000 katolíkov - ide zväčša o starých ľudí, ktorí boli pokrstení ešte pred kórejskou vojnou. Kňazi v krajine oficiálne nepôsobia a bohoslužby, ak sa konajú, vedú laici.