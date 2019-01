Pápež mladým ľuďom: Nežite len na internete, angažujte sa v komunitách

Pápež František počas kázne na svätej omši v katedrále Santa Maria La Antigua v Panama City 26. januára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Panama 27. januára (TASR) - Pápež František vyzval v sobotu mladých ľudí, aby pamätali na to, že svoje miesto v spoločnosti si zaslúžia mať nielen silní, ale aj slabí ľudia. Svet neexistuje len pre silných, povedal účastníkom celosvetového stretnutia katolíckej mládeže v Paname.Organizátori Svetových dní mládeže (SDM) oznámili, že na sobotňajšej večernej vigílii s pápežom v parku v panamskej metropole sa zúčastnilo okolo 600.000 ľudí.Informácie priniesli agentúry DPA a AFP.František mladých ľudí tiež vyzval, aby boli aktívnou súčasťou spoločnosti, angažovali sa vo svojich komunitách a odmietli pokušenie žiť svoje životy na internete.Život sa nenachádzapovedala hlava katolíckej cirkvi.citovala ho AFP.Mladí ľudia by podľa pápeža mali hľadať oblasti, kdeMária, matka Ježiša, bolapovedal zhromaždeným.Pápež pricestoval na návštevu Panamy v stredu, aby sa tam zúčastnil na 34. Svetových dňoch mládeže (SDM) organizovaných katolíckou cirkvou. Šesťdňovú apoštolskú cestu uzavrie túto nedeľu omšou v parku Metro, kde sa už mnohí pútnici "utáborili" po sobotňajšej vigílii. Späť do Ríma odcestuje František následne večer miestneho času (pondelok SEČ).